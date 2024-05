GP MONAKA: Leclerc má třetí domácí pole-position, Verstappen skončil mimo TOP5

Počasí se oproti třetímu tréninku prakticky nezměnilo, jen teplota trati kolísala od 43 do 47°C, vlhkost vzduchu se držela mezi 59 a 63 % a vítr střídavě vanul rychlostí 6,8 - 8,2 km/h. Bylo evidentní, že půjde o velmi tvrdou bitvu, k níž nastoupí všech dvacet vozů, protože mechanici Sauberu stihli poškozený Bottasův vůz opravit.

Q1 - 18 minut

Mercedesy nechtěly ponechat nic náhodě a stály u výjezdu z boxů už pět minut před stanoveným začátkem kvalifikace. Časy byly zpočátku pomalejší než v posledním tréninku, dokonce se trápil i Leclerc, ale s přibývajícími minutami se všichni piloti zlepšovali. Velmi dobře si vedli oba zástupci Haasu, v jednu chvíli zaujímali první dvě příčky. Leclerc stále nemohl najít patřičný rytmus a teprve třetím pokusem jakž takž splnil, co se od něj očekávalo (1:11,653). Jakoby ve své kůži nebyl ani Verstappen, jenž si stěžoval na chování vozu v zatáčkách 5 a 10,

Od počátku bylo jasné, že za nejkratší konec budou tahat zelené Saubery, ale kdo vyvolával vrásky na tvářích svých příznivců byl Pérez. Absolvoval čtyři pokusy a ani jedním se nedostal pod 1:12,0 - ten poslední záchranný byl dokonce pomalejší o sedm tisícin než jeho nejrychlejší čas (1:12,060). Ani veterán Alonso neměl svůj den - absolvoval stejný počet výjezdů, ale i když se dostal před Mexičana, byla to jen slabá útěcha.

Komisaři avizovali, že budou vyšetřovat incident ze zatáčky 16, kdy si Albon stěžoval, že mu Sainz jr. neuvolnil bezpečný průjezd. Rozhodnutí ale padne až po kvalifikaci.

Do Q2 nepostoupili: Alonso, Pérez, Sargeant, Bottas, Zhou

Q2 - 15 minut

V druhé části se vydali jako první do boje Ricciardo s Albonem, první čas si ovšem zapsal Hamilton, jenž v polovině kola svůj pokus vypustil. Vůbec první pokusy nebyly ideální, nicméně s přibývajícím časem se zdálo, že Verstappen nachází půdu pod nohama. Byl to ale Piastri, jenž jako první zapsal čas pod 1:11,0 - jeho výkon 1:10,756 byl impozantní a spustil lavinu rychlých kol. Verstappen na třetí pokus mladého Australana překonal (1:10,745), Leclerc byl stále na číhané (1:10,825). Skvěle se prezentoval i Norris (1:10,732), zatímco u Mercedesu panovala napjatá nálada, protože poněkud zaostávaly. Se o posledních dvou místech pro Q3 rozhodovalo mezi Albonem, Cunodou, Oconem, Strollem a Gaslym a odstupy byly opravdu minimální.

Do Q3 nepostoupili: Stroll, Ocon, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo.

Q3 - 12 minut

Trojice Sainz jr., Albon a Gasly sice vyjela na trať jako první, ale ani jednomu se nepovedlo dobře najet do rychlého kola, takže výhodu volné trati vlastně nedokázali využít. Soupeře pak překvapil Leclerc, neboť vystřihl čas 1:10,418, a to si ještě stěžoval, že se mu něco divně hýbe na pedálech. Piastri mu ale šlapal na paty, zatímco Sainz jr. se uklidil poněkud do pozadí. Verstappen byl další z těch, co úvodní pokus vypustil, ve druhém se opakoval scénář z tréninků - většina pilotů zajížděla rychle první sektor, ale druhý bezpečně opanovalo Ferrari a odtud pramenil jeho náskok. Druhé pokusy byly poslední šancí Verstappena, navíc se zlepšili Piastri, Norris, Russell i Sainz jr. Jenže sotva obhájce titulu vyrazil do rychlého kola, hlásil na boxovou zídku, že se "potkal" s bariérou. Nevyšel mu výjezd ze Ste. Dévote a narazil do svodidel levým předním kolem. Série pole-position v řadě tak skončila. O to větší radost propukla v zázemí Ferrari, kde se vedle Piera Ferrariho radovali i Carlos Sainz sr. a někdejší hvězda F1 Jacky Ickx.

Startovní rošt tak má překvapivé složení, tedy pokud se týče Red Bullu, Verstappen mimo TOP 5 a Pérez v poslední pětici. Ale opět můžeme říci to, co se často objevuje v prohlášeních - body se rozdělují až zítra.

GP Monaka (Circuit de Monaco) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:10,270 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:10,424 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:10,518 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:10,542 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,543 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:10,567 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:10,621 8. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:10,858 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:10,948 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:11,311 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:11,285 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:11,440 13. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:11,482 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:11,563 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:11,725 16. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,019 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:12,020 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:12,060 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:12,512 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,028

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ