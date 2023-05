Italské rozmary počasí. Personál okruhu v Imole evakuován. GP v ohrožení není

Itálie čelí vydatným dešťovým srážkám, během května už podruhé. Řeka Santerno, která je v těsné blízkosti okruhu, se momentálně pohybuje na druhém povodňovém stupni ze tří, což je závažnější stav než na začátku května. Z okruhu byl proto evakuován personál.

O závažnosti situace svědčí i skutečnost, že v nejhůře zasažených oblastech doporučili představitelé regionální vlády uzavření škol. Taktéž vyzvali, aby se lidé vyhnuli cestování.

Podle předpovědi by se ale situace měla ve čtvrtek uklidnit, takže závod snad proběhne bez komplikací. Pro neděli je předpovídána možnost přeháněk, ty by ale neměly být nikterak silné.

Así está ahora la situación del río que pasa al lado del circuito. Se ha evacuado al personal como precaución.



This is the situatuon right now of the river next to Imola circuit. The personnel has been evacuated as precaution. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/dflBCQK0ry