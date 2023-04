PROHLÁŠENÍ po závodě: Pérez se vyznává Baku a s čím měl problém Verstappen?

Red Bull

Sergio Pérez, 1. místo

Je to skvělý týmový výsledek, celý víkend jsme byli rychlí. Já osobně miluju tuhle trať. Náš plán byl držet se ve vláčku a poté nám zahrál do karet safety car. S Maxem to byl parádní boj. Já měl štěstí, že při jednom kontaktu vozu se zdí se nestalo nic vážného. Doufám, že nám to takhle půjde dál.

Max Verstappen, 2. místo

Dobré body pro tým. Já měl trochu smůlu na safety car, ale to jsou závody. Poté jsem se trápil s pneumatikami, posledních deset kol to sice bylo lepší, ale pořád ne ideální. Nedařilo se mi je zahřát. I tak je to dobrý výsledek. Těším se do Miami, kde nás čeká úplně jiná trať.

Ferrari

Charles Leclerc, 3. místo

Tak nějak jsme to čekali. V závodním režimu má Red Bul náskok, dělal jsem maximum, ale nestačilo to. Byli zkrátka až příliš rychlí. V závěru závodu jsem si užil nahánění s Fernandem, byla to zábava, Za první pódium v sezoně jsem rád.