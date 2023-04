PROHLÁŠENÍ po sprintu: Nechápu, proč tak riskoval! diví se Verstappen

RED BULL



Max Verstappen, 3. místo

Ohledně incidentu s Georgem Russelem... Není to úplně jasné a prostě nechápu, proč někdo musí v prvním kole tak riskovat. Najet do mé bočnice, udělat v ní díru... Všichni jsme měli studené pneumatiky a člověk lehko probrzdí. Nikdo z nás neměl přilnavost. Jeho krásné vysvětlení "A, kámo, víš, zablokovala se mi kola, podívej se na záznam z auta." Nedává to smysl. V bočnici je díra a nevypadá to dobře, ale co naděláme. Budeme se soustředit na zítřejší závod.

FERRARI



Charles Leclerc, 2. místo

Potvrdilo to, co už víme. Red Bull má stále navrch v závodě. My, opět, nesmíme zapomenout, jak moc jsme před dvěma závody v závodní rychlosti ztráceli. Udělali jsme pokrok. Stále nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale pokud není možné vyhrát, musíme brát maximální počet bodů. Dnes jsem nemohl udělat víc, takže jsem se druhým místem spokojen. Pokusíme se zítra bojovat o výhru, i když Red Bull vypadá rychlejší. S Checem jsem moc nebojoval, protože jsem si chtěl udržet pneumatiky, protože vím, že to byla naše slabá stránka. Pokusil jsem se být v DRS rozmezí, abych se za ním na rovince vyvezl, ale nestačilo to. Ke konci jsme trošku ztráceli kvůli opotřebení pneumatik. Uvidíme, co je do zítřka možné zlepšit a dáme do toho vše.

MERCEDES



George Russell, 4. místo

Ohledně toho incidentu... Jel jsem vnitřkem a myslím, že jako jezdec znáte rizika, když jste na vnější straně. Já jsem tu, abych bojoval. Jsem tu, abych vyhrával a nebudu se držet zpátky jen proto, že vede tabulku šampionátu jezdců. Byl jsem trošku překvapen, že se držel na vnějšku. Je to městský okruh a měl víc co ztratit než já. Ten kontakt nebyl záměrný, snažil jsem se co nejvíc, aby to byl čistý boj. Byl jsem překvapen, že se té své pozice tak držel, já byl na vnitřku. Jeho vztek mě překvapil, abych pravdu řekl. Dojel i tak třetí. Má dost zkušeností, aby věděl, že když předjíždíte vnějškem, riskujete, že do vás vůz na vnitřku narazí. Nemyslím, že pokud by ty pozice byly obráceně, že by udělal něco jinak.