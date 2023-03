PROHLÁŠENÍ po závodě: Verstappen tu není kvůli druhým místům...

Red Bull

Sergio Pérez, vítěz

Složitý závod - nové slovo, které jsem se tento víkend naučil. Špatně jsem odstartoval, ale poté, co jsem předjel Fernanda, jsem byl schopen si vytvořit dobrý odstup od startovního pole. Pak vyjel SC a já si vzpomněl na závod před rokem. Tentokrát to bylo jiné a jsem rád, že jsem opět dokázal navýšit náskok a pak ho udržet, i když Max ke konci dost tlačil.

Všichni v Milton Keynes a na trati pro nás letos postavili fantastické auto. Nesmírně rád patřím do tohoto týmu kvůli způsobu, jakým bojujeme a získáváme výsledky, jsem opravdu hrdý. Tým pracuje na vysoké úrovni, takže je skvělé být jeho součástí. Pořád ale máme na paměti, že sezóna je dlouhá, ale dnes večer to byl vynikající týmový výsledek.

Max Verstappen, 2. místo

Začátek závodu byl komplikovanější, protože se soupeři kolem byla přilnavost dost nízká. Pak se to na chvíli uklidnilo, mohl jsem se posunout kupředu, také SC mi trochu pomohl. Šlo o zachování klidu a předjíždění soupeřů. Dnes bylo obecným cílem dojet na druhém místě, abych získal zpět ztracené pozice. Kdybych se kvalifikoval na pole-position, vypadal by závod docela jinak. Nejsem tu kvůli druhým místům, chci vítězit.

Ke konci závodu jsem Checa doháněl, ale počítal jsem s tím, že ztrátu nezlikviduji. Začal jsem cítit vibrace v kolech, když jsem se chystal jít na doraz, také určitou nestabilitu, takže jsem si řekl, že někdy je lepší získat body za druhé místo. Jako tým musíme pracovat na spolehlivosti obou vozů, protože jsou velmi rychlé, ale pořád si myslím, že můžeme odvést ještě lepší práci. V Melbourne bych chtěl prožít čistý víkend, maximalizovat vše, co je v našich silách. Jsem spokojen, jak se věci vyvíjejí, ale sezóna je pořád dost dlouhá.

Aston Martin

Fernando Alonso, 3. místo

Nakonec jsem s dnešním výsledkem a naším druhým pódiem spokojený. Ukázali jsme, že můžeme být druhým nejrychlejším týmem a během závodu jsme měli dobré tempo. Na startu to byla moje chyba, ale tlačil jsem ze všech sil, abych čas dohnal. Když jsme začínali tento víkend, nebyli jsme si jisti, kde se přesně budeme nacházet, takže pro nás je to před nadcházejícími závody dobrá zpráva. Už se těším na Austrálii.

Lance Stroll, nedokončil

Bylo zklamáním odstoupit z Grand Prix po tak slibném víkendu. Skvěle jsem odstartoval a hodně jsem si užil předjetí Carlose po vnější straně zatáčky 13. Měl jsem dobrou pozici a bavilo mě bojovat s ostatními, ale pak jsem začal pociťovat klesající výkon a dostal jsem z boxů pokyn, abych vůz zastavil. Není to výsledek, jaký bych si přál, ale opouštím Saúdskou Arábii s vědomím, že naše auto je konkurenceschopné a při dalším závodě v Austrálii budeme bojovat nadále.

Mike Krack, šéf týmu

Je skutečně výborné získat druhé pódium díky Fernandovi, navíc to je jeho sté umístění na stupních vítězů v kariéře, což je působivý milník. Škoda, že Lance musel předčasně odstoupit kvůli problému s rekuperací energie - příčina se stále vyšetřuje. Byl hodně rychlý a dnes by nepochybně získal také nějaké body. Náš vůz byl po celý víkend konkurenceschopný a při závodě jsme opět předvedli solidní závodní tempo. Všichni v týmu si zaslouží plné uznání za svou tvrdou práci po celý víkend.

Mercedes

George Russell, 4. místo

Když vynaložíte tvrdou práci a vyplatí se, můžete odcházet spokojeni. Dnes jsme zdolali obě Ferrari a víme, že nás čekají další zlepšení. Ztráta na Red Bully je stále značná, ale bereme si z víkendu pozitiva - budeme dále tvrdě bojovat, jak jen to bude možné a soustředíme se na sebe. Závod byl zajímavý, po SC jsem jel na tvrdé směsi, Lewis na středně tvrdé zaostával. Na začátku byl rychlejší, ale věděl jsem, že moje chvíle přijdou později. Fernando si dnes zasloužil být na pódiu, byl bych spokojen se čtvrtým místem. Nebudu si ale stěžovat, trofej si odvezu a beru i body navíc.

Lewis Hamilton, 5, místo

Jako tým jsme získali dobré body. Třetí místo George je úžasné, já se posunul ze sedmého na páté, což je důležité. Kdybych se kvalifikoval lépe, nejspíš by byl i výsledek lepší, ale máme body a to je hlavní. Největším mým problémem bylo nastavení vozu. V kvalifikaci jsem se spletl a ani v závodě to nebylo ono, takže jsem dnes víc bojoval. Snažil jsem se co nejdéle jet na tvrdé směsi, ale vyjel SC, takže jsem musel do boxů. Středně tvrdé pneumatiky fungovaly, ale druhý stint byl hodně dlouhý. Degradace pneumatik nebyla stejná jako v Bahranu, přiblížili jsme se vozům vpředu - je skvělé být v první pětici před Ferrari. Nicméně je na čem pracovat, ale z tohoto víkendu si odnášíme značná pozitiva.

Toto Wolff, šéf týmu

Dnešek hodnotím pozitivně a raději si domů odvážíme malou trofej než žádnou. Oproti Bahrajnu jsme učinili určité zvýšení výkonnosti, což je povzbudivé. Jak se ukazuje, trajektorie vývoje kráčí správným směrem. Myslím, že oba naši piloti poněkud přecenili výdrž pneumatik, tempo bylo možná až příliš vysoké. Stále máme v hlavě Bahrajn a proto jsme možná tlačili víc. George byl skvělý a Lewis se dobře zlepšil - výsledkem jsou dobré body. Red Bull je stále daleko co do výkonu, nebude snadné ho dohnat. Nicméně jsme dnes viděli, že náš vývoj míří směrem, o nějž usilujeme.

Pozn.: Prohlášení proběhlo před vrácením pozice Alonsovi

Ferrari

Carlos Sainz jr., 6. místo

Byla to obtížná neděle. Když jsme nastupovali k závodu s ohledem na tréninky během celého víkendu, očekávali jsme lepší závodní rychlost. Máme na čem pracovat a víme, že vůz není tam, kde bychom ho v tuto chvíli chtěli mít. Nadále však neslevíme z tlaku a jsem plně přesvědčen, že jsme schopni se zlepšit.

Charles Leclerc, 7. místo

Nebylo toho moc, co bychom dnes mohli získat. První stint na měkkých pneu byl hodně dobrý, dokázal jsem vyvinout tlak a získal zpět pár pozic. Jakmile jsme přešli na tvrdé, vyjel SC a my přišli o výhodu. Rychlost nebyla dobrá, jak jsme od bíle označených pneu očekávali, zbytek závodu jsem strávil v závěsu za Carlosem. Máme co dělat se závodním tempem a musíme se v Austrálii vrátit silnější.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celkově s dnešním výsledkem nemůžeme být spokojeni. Chyběla rychlost, kterou jsme od našeho auta očekávali, zejména na tvrdých pneumatikách. Mezi kvalifikací a závodem byl také velký rozdíl ve výkonnosti. Máme ale také několik pozitiv, počínaje Charlesovým tempem na měkkých pneumatikách, bylo dobré a umožnilo mu v prvním stintu získat šest pozic. V rámci strategie se povedly dvě dobré zastávky. Je před námi ještě dlouhá cesta a po celou sezónu budeme bojovat. Jsme plně odhodláni maximalizovat náš balíček a dále rozvíjet SF-23 pro nadcházející závody.

Haas

Kevin Magnussen, 10. místo

Bod znamená hodně. Víkend jsme nezačali správným vykročením, ale zdá se, že jsme věci obrátili v náš prospěch a našli cestu pro dobrou kvalifikaci. Bohužel jsem měl problém s převodovkou, dnes mě už netrápila, takže se jelo mnohem lépe. Byl jsem schopen absolvovat dobrý závod, start, zacházení s pneumatikami - zejména na tvrdé směsi, kdy jsem byl rychlejší na starých gumách rychlejší než Cunoda a dokonce jsem je méně opotřebovával. V závěru jsem se před něj dokázal dostat, takže máme bod.

Nico Hülkenberg, 12. místo

Bylo to rušné. Tato trať je obrovskou výzvou a dojezd byl těsný. Na jednu stranu jsem zklamaný, že mi utekly body, na druhou jsem rád, že jsem závod dokončil a opět získal dost zkušeností. Základní pozitivní zpráva? Jsme konkurenceschopní. V Bahrajnu bylo obtížné posoudit dopady, ale dnes to tak rozhodně bylo, patříme do středu pole a to mě těší.

Günther Steiner, šéf týmu

První bod v sezóně. Měli jsme rychlost, ale méně štěstí, protože někteří soupeři byli po SC v lepší pozici, ale oba piloti tvrdě bojovali a získali jsme bod. Kompletní tým po celý víkend předváděl bezchybný výkon, měli jsme zdvižené hlavy a všichni tlačili na pilu. Tak to hodláme dělat celou sezónu a opravdu se těšíme na závod v Austrálii. Jak jsem řekl po Bahrajnu, nevěděl jsem, jak jsme na tom s naším vozem, ale teď už tušíme, kde bychom měli být. Jsme ve středu pole a domnívám se, že jsme docela dobří - všechno se to prolíná. Po Bahrajnu jsme nepanikařili - teď jsme opatrně optimističtí.

AlphaTauri

Juki Cunoda, 11. místo

Je velké zklamání přijít o bod pouhá čtyři kola před cílem. Tým odvedl skvělou práci, všechno šlapalo perfektně. Rychlost na žlutých gumách byla ve srovnání s kvalifikací určitě lepší. Jsem spokojený výkonu, kterého jsem s týmem dosáhl, ale současně zklamaný, že nám utekl bod. V Melbourne se vrátíme určitě silnější, už teď se začínám na další závod soustředit a uděláme vše pro maximalizaci našeho výkonu. Hodláme nadále tvrdě pracovat, abychom ve středu pole zaujali čelní pozice a začali pravidelně získávat body.

Nyck de Vries, 14. místo

Dnes jsem neodvedl dobrou práci. Špatně jsem zvládl start i restart a uvízl v provozu. Je těžké znovu nabýt rytmus a dohánět pozice, zvláště když se ocitnete ve vláčku DRS. Málo jsem útočil a marně se pokoušel najít rovnováhu mezi prací s pneumatikami a snahou tlačit na soupeře, nemohl jsem je správně zahřát. Když jsem měl nakonec volnou trať, pronásledoval jsem Zhoua a rychlost byla konečně dobrá a stálá. Od Bahrajnu jsem zaznamenal obecně krok vpřed, takže v tomto směru je to pozitivum. Musíme pokračovat a nepolevovat v tlaku.

Jody Egginton, technický ředitel

Oba piloti předvedli solidní závod, zajížděli konzistentní časy. Strategie byla dobrá a dvojí zastávka v boxech před SC zafungovala dobře, získali jsme na trati nějaké pozice. Oba piloti jeli na středně tvrdých pneu dobře a mohli jsme i úvodní stint prodloužit - neztratili bychom na naše soupeře ve středu pole, kteří stavěli dříve. Díky tomu a výjezdu SC se Juki dostal do pozice, kdy bojoval o osmé místo. Alpine ale byly rychlejší a dlouho se jich nedokázal držet. V závěru bojoval s Magnussenem a v posledních kolech byl pod neustálým tlakem, nakonec o bod přišel. Nycka jsme nebyli schopni posunout naší strategií do boje o body, ale svedl několik dobrých soubojů a zajížděl solidní časy. Trápí nás, že jsme přišli o bod, ale je třeba brát pozitiva z výkonu jezdců a týmu. Těšíme se na plánované změny v aerodynamice a věříme, že díky ní v nadcházejících závodech bude náš výkon lepší.

Alfa Romeo

Guanyu Zhou, 13. místo

První stint byl silný, měl jsem dobrou rychlost a vypadalo to, že TOP 10 je na dosah. Samozřejmě na městských tratích je důležité, kde se nacházíte, když vyjel SC, bohužel jsem uvízl ve vláčku DRS. Můj závod tím byl degradován a nešlo toho moc udělat. Prostě to dnes nebyl náš den, ale myslím, že jako tým jsme schopni dosáhnout mnohem více. Novou šanci dostaneme už za dva dny v Melbourne, kam přivezeme nějaká vylepšení: doufám, že uděláme potřebný krok vpřed, abychom pokračovali v boji o body. Ukázali jsme, že to dokážeme a můžeme bojovat o vyšší příčky, jsem přesvědčen, že v Austrálii na ně znovu dosáhneme.

Valtteri Bottas, 18. místo

Včerejší kvalifikace se podobala té v Bahrajnu, takže jsem si choval naději i pro dnešní podvečer, ale závod byl diametrálně odlišný. Vůz se od počátku nechoval dobře, chyběla přilnavost a je třeba zjistit, proč tomu tak bylo. V prvním kole jsem přejel velký kus nějakého úlomku, možná tedy došlo k poškození podlahy. Je třeba prohlédnout vůz a prozkoumat data, abychom pochopili důvody a připravili se na Melbourne. Věřím, že můžeme být podstatně lepší než dnes. Zhou byl mnohem rychlejší, takže si nemyslím, že jsem zajel reprezentativní závod - jsem si ale jistý, že v Austrálii můžeme bojovat o body.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

S ohledem na postavení na startu jsme očekávali, že budeme bojovat o body, ale tentokrát nám byla první desítka vzdálená. Tým absolvoval náročný víkend a nebyli jsme schopni dosáhnout úrovně, na níž jsme se zaměřili. V továrně budeme muset analyzovat data a pochopit, v čem tkvělo naše zaostání a jaké kroky je třeba podniknout, abychom se vrátili na úroveň z Grand Prix Bahrajnu. Jsem přesvědčen, že se nám to v Melbourne podaří, chystáme tam také nějaké aktualizace, abychom ještě zlepšili výkon našeho C-43. Nesmíme polevit v tvrdé práci, sezóna je dlouhá a čekáme intenzivní bitvy v každém závodě.

Williams

Logan Sargeant, 16. místo

Dnešek byl bojovnější než včerejšek, prvních zhruba 30 kol bylo docela dobrých, ke konci jsem se snažil šetřit pneumatiky, které ztrácely hodně přilnavosti. Dokázal jsem svést několik soubojů a hodně se přitom naučil. Rozhodně se před dalším závodem cítím sebevědoměji. Tento víkend ukázal, že na těžké trati mohu být rychlý, takže doufám, že v Melbourne výkon zopakuji a budu se zlepšovat. Za dva závody jsem získal dost zkušeností, mám pocit, že vše je přirozenější a snažím se, abych bez problémů pokračoval v jejich realizaci. Nebude to najednou, je to spíš případ neustálého rozvíjení a porozumění.

Alex Albon, nedokončil

Frustrující den, protože tento víkend jsme se jako tým cítili opravdu silní a ve srovnání s loňským rokem jsem byl opravdu ohromen, jak jsme se zlepšili. Bylo potěšením řídit můj vůz, bohužel v kvalifikaci jsem nemohl plně využít jeho potenciál, pak následoval i problém v závodě, takže cítím velké zklamání - tentokrát byly body na dosah. Ale je lepší cítit takové zklamání, protože vím, že vůz je rychlý. Je to lepší než se potácet vzadu, takže ona frustrace je jiného druhu, je v ní mnoho pozitiv a příležitostí vše změnit a dál bojovat.

Dave Robson, šéf výkonu vozů

Měli jsme dnes dobrou rychlost a Alexova šance skončit v TOP 10 byla opravdu značná. Bohužel musel odstoupit kvůli problému v mechanice brzdového systému - je třeba ho prošetřit a před dalším závodem dát dohromady. Je to škoda, protože jsme zde a v Grove odváděli doposud hodně dobré práce při přípravě vozů na závod. Loganovo působení na trati ovlivnil SC, takže absolvoval dlouhý stint na středně tvrdé směsi, takže vsadil proti skupině vozů na defenzivu. Pár míst ztratil, ale při svém druhém představení v F1 podal dobrý výkon. Z víkendu si odnášíme spoustu pozitiv, ale zároveň jsme promarnili dobrou příležitost k zisku bodů, musíme udělat nějaká zlepšení, abychom ve velmi zhuštěném středu pole uspěli.

