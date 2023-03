První trénink v Saúdské Arábii patřil Red Bullu

Úvodní trénink se nesl ve znamení slunečného počasí. V roli největšího favorita je v Saúdské Arábii Red Bull, který bude podle mnohých v letošní sezoně dominovat. Ferrari a Mercedes však věří, že saúdskoarabská trať bude jejich vozům vyhovovat více než Bahrajn.

A co Aston Martin? Alonso si věří, Španěl si pochvaluje celkovou ovladatelnost auta, což je na městských okruzích vždy klíčové. Právě Alonsovi patřil po čtvrt hodině tréninkových jízd nejrychlejší čas - jeho hodnota byla na hodnotě 1:31,262.

🏁 FREE PRACTICE 1 🏁



Max Verstappen tops the opening practice session of the weekend! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/j5PHkRkjnu