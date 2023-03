Wolff přiznává, že bude zřejmě třeba změna konceptu jejich vozu

Mercedes zvolil jiný koncept vozu a hodně se hovoří například o jejich bočnicích v porovnání s Red Bullem apod. Tým, který byl v poslední dekádě zvyklý především vyhrávat, se loni trápil s poskakováním vozu a usilovně pracovali na zlepšení jejich výkonů. Nakonec získali i vítězství a ztrátu stáhly na šest desetin.

Už po letošních předsezónních testech však spokojenost nepanovala, podobně jako během závodního víkendu v Bahrajnu. Tým tak bude muset řešit, jakým směrem půjdou dál. A to přestože je ztráta opět šest desetin.

"Nemyslím, že tento balík bude časem konkurenceschopný. Dali jsme do toho vše, zkusili a přes zimu na tom makali, ale nyní si musíme společně sednout a pohovořit si s inženýry. Z nebe nic nespadne a musíme se rozhodnout o směru vývoje vozu, kterým půjdeme, abychom byli zase schopni vyhrávat závody," uvedl pro média po kvalifikaci šéf Mercedesu, Toto Wolff.

Podle všeho loni věřili v potenciál vozu, věděli, čeho může dosáhnout. Nyní je situace odlišná, vůz splnil jejich očekávání, ale to prý nestačí. Ačkoliv mají v plánu novinky, Wolff počítá s tím, že se budou zlepšovat i ostatní týmy v čele. A bude tak potřeba větší změna. "Splnili jsme náš cíl. Proto jsme to všechno dělali, zkusili jsme to. Ale když se vytáhly stopky, ukázalo so, že prostě nejsme dost dobří. Nemáme dost přítlaku a musíme najít řešení, jak to napravit," nebral si servítky Wolff.

Poukazuje především na Aston Martin který má stejný motor, převodovku a přední zavěšení, používá stejný aerodynamický tunel a byli schopni najít za půl roku dvě sekundy. Podle něj Mercedes ztrácí především v rychlých zatáčkách a budou tak muset vyřešit, jak naloží s aktuálním konceptem vozu. "Počítá se každý den a pokud je promeškáte, bude těžké to dohánět. Musíme se tedy správně a precizně rozhodnout, abychom nastavili plachty tím správným směrem," nechal se slyšet.