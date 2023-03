2. trénink: Alonso vládne, Mercedes se trápí

Druhý trénink se hned od počátku nesl v duchu hustého provozu. Týmy potřebovaly nasbírat cenná data, neboť právě druhý trénink je vzhledem k sobotní kvalifikaci a nedělnímu závodu nejrelevantnější. Podmínky na trati jsou totiž velmi podobné.

Velmi dobrou formu opět ukazoval Aston Martin. Tmavě zelený vůz v rukou Fernanda Alonsa jede. Ostatně Španělova kvalifikační simulace byla s časem 1:30,9 tou nejrychlejší. Slušně zajel také šestý Lance Stroll, pro kterého to jsou vzhledem k absenci v testech první letošní odjeté kilometry.

Bit of a moment for Piastri but he avoids Stroll #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/2mlUAaEKMa