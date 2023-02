Leclerc promluvil o své budoucnosti. Nechystá přestup k Mercedesu?

Pokud se Ferrari nepodaří mu poskytnout vůz, se kterým by mohl bojovat o tituly, bude ho odchod ke konkurenci zřejmě lákat. V roce 2020, kdy přišel na místo Sebastiana Vettela podepsal se Scuderií dlouholetou smlouvu. Léta utíkají a vzhledem k tomu, že vyprší už příští rok, vzniká otázka, zda by nechtěl u Stříbrných šípů nahradit Lewise Hamiltona.

"Vím, že si děláte starosti, že bych mohl odejít k Mercedesu. Pravdou ale je, že nedochází vůbec k žádným jednáním. Tady u Ferrari se cítím dobře a vnímám to nadšení lidí. Vzrušuje mě pomyšlení na vítězství s Ferrari," uklidňuje Leclerc fanoušky italského týmu.

Přiznává i to, že žádná jednání o další budoucností nevede ani se Scuderií: "Myslím, že je vždy důležité, abyste byli konkurenceschopní. Když hovořím o svém prodloužení u Ferrari, není to nic, o čem bych už přemýšlel - stále zbývá dlouhá cesta, dva roky. Udělám to nejlepší, ne pro ta jednání, ale pro sebe a pro tým. Určitě se dozvíte, až jednání začnou, ale zatím ten čas ještě nepřišel."

Charles Leclerc při testech nového Ferrari SF-23 ve Fioranu | foto: Scuderia Ferrari

Ferrari by mohlo k jeho udržení pomocí to, že se léta dobře zná a dobře vychází s novým šéfem Fredericem Vasseurem, který přes zimu nahradil Mattiu Binotta. Ten mu dal jako nováčkovi šanci u Sauberu již v sezóně 2018.

"Jsem velmi nadšený tím, jak se uvedl do týmu. Ferrari se hodně liší od toho, na co jsme byli dříve zvyklí. Ferrari je obrovské," popisuje 25letý jezdec, jenž loni skončil v šampionátu Formule 1 s 308 body druhý za Maxem Verstappenem.

"Jakmile se sem dostal, extrémně dobře během první dnů pochopil, jak Ferrari funguje. A velmi jasně dává najevo, co chce. Je velmi dobrý v tom, jak dostat lidi do toho správného rozpoložení, do správné atmosféry, aby mohli odvádět to nejlepší. Je to hodně důležité. To je to, co přináší Ferrari, a jsem si jistý tím, že půjde o dobrou věc," domnívá se monacký jezdec.