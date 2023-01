Aston Martin chystá chytré inovace, vůz AMR23 se z 95 % liší. Oceňuje Alonsovu precizní zpětnou vazbu

Aston Martin loni obsadil mezi konstruktéry sedmou příčku, byť nasbíral stejně bodů jako šestá Alfa Romeo. Nikterak se však netají svými vysokými ambicemi, když chce znovu bojovat o vítězství ve velkých cenách s těmi nejlepšími. Kvůli tomu přetáhli do Silverstone, kde dokončují novou továrnu, zkušeného Fernanda Alonsa.

"Všechno, co jsme se naučili, vychází z loňského auta, a uplatnili jsme to na to letošní. Podstatná část AMR23 je tedy nová. Je zcela odlišné od AMR22. Změnili jsme více než 90 % dílů a více než odlišných je přes 95 % aerodynamických povrchů," prozrazuje Blandin.

"Použili jsme na novém voze několik chytrých inovací, představují třešničku na dortu. Nejsou nutností, ale je to hezké je mít. Je to skvělé, když najdete drobnou díru a můžete ji využít ke své výhodě, nestává se však často, že na ní můžete založit celé auto. Místo toho je nezbytné, abyste měly základy správně, potom můžete přidávat další věci," pokračuje Blandin.

Ten před příchodem k Aston Martinu vedl aerodynamické týmy u Red Bullu, Ferrari a Mercedesu. Alonso má podle něj již nyní významný dopad na vývoj nového monopostu AMR23.

Fernando Alonso při testech v Abú Zabí po ukončení sezóny 2022 poprvé usedá do Aston Martinu | foto: Formula1.com

"Fernandova zpětná vazba je extrémně precizní. Jasně promluvil o tom, co chce od vozu, a ihned identifikoval několik věcí, které jsme dokázali zahrnout do konstrukce AMR23," pochvaluje si Blandin zkušenosti španělského šampiona.

"V minulé sezóně Fernando řídil auto, které se od toho našeho dost lišilo, také bylo konkurenceschopnější. Poté, co se svezl s AMR22, dokázal oba vozy rychle porovnat a prohlásit: 'Tohle je jasně lepší, tohle je jasně horší, a na tohle bychom se měli zaměřit,'" oceňuje inženýr Aston Martinu.

Ten své nové auto představí již 13. února ve své továrně v Silverstone a podle Blandina půjde o skutečné auto, nikoliv o předváděcí či loňský monopost v novém lakování.

"Na vůz AMR22 jsme nasadili spoustu vylepšení a pokrok, který jsme učinili, potvrdil, že jsme s AMR23 vycházejícího z poznatků z loňského auta na té správné cestě. Odhalíme aktuální auto, stejně jako jsme to učinili loni. Auto, které odhalíme v naší nové továrně v Silverstone 13. února bude skutečné AMR23. Fanoušky nezklameme," slibuje.