Mercedes W14 na začátku sezóny 2023 možná nebude Red Bullu o moc blíž, varuje Wolff

Loni se německý tým trápil při přechodu na novou generaci monopostů s poskakování svého konceptu s ultra-úzkými bočnicemi na rovinkách v důsledku přísavného efektu. Díky intenzivnímu vývoji během roku však problémy vyřešil a ke konci v Brazílii dokonce dosáhl na vítězství.

Během zimy měl dále čas přemýšlení o tom, jak napravit slabiny svého vozu, případně upravit celý koncept. Podle náznaků z Mercedesu se však zdá, že zřejmě zůstane u ultra-úzkých bočnic, o jejichž výhodnosti je přesvědčený.

Díky nim má podlaha poskytovat vysoký přítlak, není proto zapotřebí tak velkého zadního křídla, což eliminuje vyšší odpor zadních kol, jež jsou kvůli absenci klasických bočnic vystaveny vyššímu náporu vzduchu. Jenže loni tým musel kvůli poskakování zvedat auto, proto nebyla tak efektivní.

Mercedes i přes vylepšení po zimě zůstává při zemi: "Myslím, že jsme pochopili náš propad, v čem spočívají nedostatky a kde máme mezery v porozumění," uvádí Wolff.

Loňský Mercedes W13 a jeho trofeje | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

"Usilovně pracujeme na tom, abychom dali dohromady auto, které má všechno to vyřešené. Ale uvidíme až na začátku testování, jestli jsme odemkli potenciál, který podle nás ve voze vždycky byl," pokračuje šéf týmu, který svůj nový vůz oficiálně odhalí 15. února 2023.

"Nemáme pochybnosti o tom, že když začnete se ztrátou půl sekundy, tak to bude těžké dohnat tak skvělé organizace, jako jsou Red Bull či Ferrari. I přesto jsme teď super-odhodláni přesně to dokázat. Musíme však nastavit naše očekávání na realistickou úroveň," varuje Wolff poté, co loni spíše řešili problémy než navyšovali výkonnost.

"Pokud budeme podávat takové výkony, jak doufáme, potom bychom byli rádi součástí závodění úplně vpředu. Myslím, že to by mohl být počátek. Ale nebereme to jako zaručenou věc. Rozdíly mohou být stejné jako na konci minulé sezóny," usuzuje.

"Myslím, že v našem autě je pořád tolik potenciálu, v rámci toho konceptu, způsobu, jak s autem jezdíme atd., že naše vývojová křivka může být v následujících měsících strmější," dodává optimisticky šéf Mercedesu na prahu nové sezóny, která začne jediným předsezónním testem v Bahrajnu od 23. do 25. února.