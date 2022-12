Sám sebe z roku 2006 bych dnes porazil, říká Alonso a popisuje, jak se zlepšil

„Můžu čerpat z obrovské řady zkušeností. Vlastně si myslím, že jsem lepším jezdcem než před lety. Třeba v roce 2007 jsem nepodával moc dobré výkony. Dnes bych tehdejšího Alonsa z mého úhlu pohledu porazil. Na některých tratích jsem jel i sedmnáctkrát, to jsou zkušenosti, které během pátečních tréninků nedoženete. Například v Montrealu jsme před kvalifikací jeli na mokru jen několik málo kol, já ale na té trati jel na mokru asi už šestkrát," popisuje Alonso.

Mistr světa z let 2005 a 2006 podepsal pro následující dvě sezony smlouvu s Aston Martinem. Ve Formuli 1 by tedy měl závodit i ve věku 43 let. Pokud by během následujících dvou ročníků vyhrál alespoň jeden závod, stal by se prvním čtyřicátníkem od dob Nigela Mansella, kterému se takový kousek povedl.

První jízda Fernanda Alonsa s Aston Martinem | foto: Formula1.com

„Pokud by mě v posledních kolech závodů předjížděli mladší a fyzicky lépe připravení soupeři, měl bych problém, to se ale neděje. Opravdu si myslím, že dnes jsem lepším jezdcem než v minulosti. Lépe čtu závod, vím, jak se mu přizpůsobovat. V roce 2006 nehrálo starání se o pneumatiky prakticky žádnou roli, dnes je to jiné a takových detailů je celá řada. Právně díky nim jsem dnes lepší," líčí rodák z Ovieda..

Motivace Alonsovi nechybí ani v pokročilém závodnickém věku. „Chci získat třetí titul, dokud budu mít byť jen minimální šanci, abych tohoto cíle dosáhnul, budu pokračovat. Samozřejmě bych rád pilotoval vůz schopný bojovat na čele, ale v těchto týmech je obsazeno. Aston Martin může bojovat o titul během dvou až tří let," věří Španěl.