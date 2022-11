PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: U Red Bullu se lekli

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Bylo to jako na houpačce. Začalo to dobře, Q2 byla chaotická a nevím proč, ale na těch pneumatikách jsme neměli přilnavost. Ale ve třetí části už to bylo normální. Trošku jsme se vyděsili, auto se před první jízdou vypnulo a museli jsme vše znovu nastartovat. Potom jsme vyjeli a obě kola stačila. Jsem spokojen, že máme auta v první řadě, protože samozřejmě chceme vyhrát, ale také získat druhé místo pro Checa mezi jezdci, takže jsme začali dobře. Vždycky to zní dobře a dnes to bylo skvělé. Čekám dobré souboje, ale alespoň máme obě auta vepředu a můžeme dělat, co chceme.

Sergio Pérez, 2. místo

Je to dobré místo, ze kterého startujeme. Neudělal jsem ve třetí části ten poslední krok, zvlášť první jízda nebyla dost dobrá, takže jsme ztráceli. Je skvělé získat první řadu. Max odvedl skvělou práci a pracovali jsme jako tým. Těším se a myslím, že to bude zajímavý den, vzhledem k tomu, jak silné budou Ferrari a Mercedesy. Ale záleží právě na neděli.

Christian Horner, šéf týmu

Byla to pro tým skvělá kvalifikace. Naše první řada roku od sezóny 2018. Jsme spokojeni a dává nám to příležitost zakončit rok co nejlépe. Max zajel dvacátou pole position své kariéry a bylo to skvělé kolo. Navíc pomohl Checovi ke druhému místu. Nemohli bychom si přát lepší sobotu, ale je tu ještě dost práce. Musíme se soustředit a získat z toho co nejlepší výsledek, abychom Checovi zajistili druhé místo v šampionátu.

FERRARI

Charles Leclerc, 3. místo

Zablokoval jsem kola v šesté a sedmé zatáčce, ale tohle je místo, které si zasloužíme. Red Bully byly rychlejší, ale i tak jsme v dost dobré pozici a bude to s Checem určitě těsné. Jsem si jistý, že s Carlosem také můžeme spolupracovat, nepochybuji o tom. Pokusíme se získat maximum. Víme, že jsou Red Bully v neděli rychlejší, takže to bude náročné, ale dáme do toho vše a snad získáme to druhé místo mezi jezdci a konstruktéry.

Carlos Sainz, 4. místo

Byla to solidní kvalifikace pro tým, protože jsme zlepšili rychlost a nastavení. Nejsem úplně spokojen se svým posledním pokusem v Q3 kvůli provozu, což věci trošku pokazilo, protože jsme nedokázali všechno správně zahřát. Nicméně jsem spokojen s pocitem z vozu. Myslím, že jsme v dobré pozici. Stále je dost bodů, o které můžeme bojovat a pokusíme se o maximum až do konce.

Laurent Mekies, závodní ředitel

Jsme celkem spokojeni. Myslím, že jsme udělali proti včerejšku pokrok, nebyli jsme totiž spokojeni s nastavením. Pracovali jsme na vyladění a chceme získat z auta maximum. Na trati Charles a Carlos zlepšili výkony a jeli na maximu. Takže jsme získali druhou řadu. A na Péreze to bylo hodně těsné. Je to slušná startovací pozice. Víme ale, že Red Bull a Mercedes budou rychlí a můžeme čekat těsný souboj. Klíčem budou pneumatiky, opět. Mohou se objevit příležitosti a my se pokusíme z nich vytěžit maximum.

ALPINE

Esteban Ocon, 8. místo

Jsem velmi spokojený s dnešní kvalifikací, pro tým je to velký úspěch za jednu z našich nejlepších jízd v sezóně. Každá jízda vypadala, jako kdybychom udělali pokaždé krok vpřed, když jsme se dnes snažili maximalizovat výkon vozu. Naši hlavní konkurenti jsou tento víkend rychlí, možná rychlejší, než jsme si původně mysleli, takže se zítra budeme muset soustředit, abychom měli dobrý závod a získali nějaké body. Zbývá ještě jeden závod, tak z něj uděláme ten nejlepší.

Fernando Alonso, 11. místo

Dnes jsme v kvalifikaci neměli úplně tempo, takže si nakonec myslím, že můžeme být docela rádi, že do závodu odstartujeme desátí. V Q1 to bylo těsné a necelá desetina dělila řadu vozů v Q2. Víme, že zítra bude těžké předjíždět, ale pokusíme se udělat maximum pro to, abychom si to užili a získali nějaké umístění v první desítce. Je to naposledy, co naskočím do Alpine, takže se budu snažit zvládnout zítra vše co nejlépe a doufejme, že skončím s týmem vysoko.

Alan Permane, sportovní ředitel

Zítřejší závěrečný závod roku odstartujeme s Estebanem na osmém místě a Fernandem na desátém místě a obecně jsme s těmito startovními místy docela spokojeni. Fernando dnes z vozu nevytěžil úplně nejvíc – chyběla mu celá desetina nebo dvě – a už se soustředí na zítřejší závod, kde víme, že jsme budeme silní. Tento okruh byl pro kvalifikaci vždy docela složitý, protože se teplota na trati snižovala a provoz se tvořil hlavně v posledním sektoru, což přináší potíže s udržením pneumatik v provozní teplotě. Esteban a jeho tým dnes odvedli skvělou práci a kvalifikovali se na osmé pozici a byli blízko i k sedmému místu. Těšíme se na zítřejší závod, kde je cílem využít našeho silného závodního tempa a mít oba vozy na bodech, abychom zakončili sezónu na vysoké úrovni.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 9. místo

Myslím, že auto ožilo. Cítil jsem se dobře na konci první i ve druhé části, takže bych měl další set v Q3, ale celkově si myslím, že to byla dobrá kvalifikace a získali jsme slušné umístění. Stále to zpracovávám, před kvalifikací to bylo trošku emotivní, ale jsem si jistý, že to zítra bude velký den. Máme před sebou kus práce a pokusíme se porazit Alfy a získat co nejvíce bodů, abychom možná získali šesté místo mezi konstruktéry.

Celkově byla moje poslední kvalifikace ve Formuli 1 skvělá. Auto tento víkend dělá, co chci, a to přispělo k tomuto slušnému výsledku. Byl jsem velmi motivovaný a měl jsem pocit, jako kdyby ve mně dnes bylo něco navíc. V Q1 a Q2 jsem se dostal do provozu s RB v poslední zatáčce, ale kolo v Q3 bylo čisté. Těším se na závod – můj poslední ve Formuli 1 – a doufám, že se nám podaří zajistit dobrý výsledek pro tým. Může stát cokoliv a zítra se pokusíme maximalizovat naše šance.

Lance Stroll, 14. místo

Se svým posledním kolem v Q2 jsem byl spokojený: bylo dobré a čisté, ale na Sebastiana, který měl ve své poslední kvalifikaci opravdu dobrý den, nám chybělo trochu rychlosti. Podstatné je, že jsme se kvalifikovali před oběma Alfami a vůz je tento víkend opravdu skvělý. Doufáme v posun na body. Bude to dlouhý závod a zítra máme o co bojovat.

Mike Krack, šéf týmu

Dnes bylo v Abú Dhabí horko – ale jako obvykle se vzhledem k času startu trať velmi ochladila. Oba jezdci hladce prošli do Q2. Poté se Sebastianovi podařilo dostat do Q3, ale Lance jen těsně neuspěl. Zítra, počínaje P9 a P14, zůstává naší ambicí udělat maximum pro to, abychom získali šesté místo mezi konstruktéry.

ALPHATAURI

Juki Cunoda, 12. místo

Jsem s dneškem docela spokojen, v posledním kole Q2 jsem chyboval v zatáčce 6, ale jinak nevidím žádné problémy a oceňuji průběh kvalifikace i extra výkon, jenž jsem v ní předvedl. Trať se mi opravdu líbí, loni jsem tu dojel čtvrtý a zítra startuji hned za bodovanými příčkami, takže doufám, že se mě opět bude držet štěstí. Samozřejmě víme, že to bude obtížné, ale naše závodní tempo včera vypadalo docela dobře, takže tu vidím možnost se posunout vpřed a zajistit nějaké podstatné body, znamenající pro nás osmou příčku v sezóně.

Pierre Gasly, 17. místo

Celý víkend něco doháním kvůli potížím s autem. Dnes jsem se posunul trochu vpřed, ale nestačilo to. Vůz v pomalých zatáčkách klouzal a nechoval se, jak bych očekával. Kvalifikace mi připomínala dopravní špičku v Londýně, ale pro všechny to asi bylo stejné. Zítra čekám dlouhý a obtížný závod, ale bude dost příležitostí s tím něco udělat. Také pojedu naposledy v barvách Scuderia AlphaTauri, což pro mě i tým představuje emocionální rovinu. Za posledních pět let jsem s týmem strávil mnoho času a vzpomínky ponesu navždy uvnitř sebe, takže tu mám i to, čemu se říká "poslední impuls".

Jody Egginton, technický ředitel

Přes noc jsme provedli určitý počet menších úprav v různých oblastech nastavení, abychom mimo jiné zlepšili stabilitu v pomalých a středně rychlých zatáčkách. Juki ve třetím tréninku hlásil určité zlepšení, ale Pierre měl při prvním pokusu defekt v pravé části, což omezovalo jeho jízdu a nemohli jsme získat potřebná data o nastavení.

V kvalifikaci zaznamenal Juki výrazný progres a relativně snadno se posunul do Q2. Pierre se při své poslední jízdě trápil a nedokázal se prosadit. V Q2 zkusil Juki navázat na svůj výkon, zajížděl dobrá kola jak na použitých, tak nových pneumatikách, ale Q3 mu těsně unikla. S výhledem na zítřejší závod se degradace pneumatik jeví o něco větší než loni, takže je třeba na vše dohlédnout a připravit se využít nabízené šance. Cílem je zlepšit naši pozici v Poháru konstruktérů.

HAAS

Michael Schumacher, 13. místo

Q1 nevypadala vůbec špatně a vlastně i Q2 byla v pořádku. Cítil jsem, že mám dobrou pozici a stačilo někde najet dvě desetiny a byl jsem i v Q3. Pro mě je hodně nečekané, že jsem se ocitl tak blízko. Rád bych to přenesl i do závodu. Nacházím se nedaleko bodovaných pozic a stejně tak na dosah je AlphaTauri, takže doufám, že se budeme moci utkat s nimi přímo na závodní dráze. Bude pro nás klíčové se udržet před nimi, na to se zaměříme před vším ostatním.

Kevin Magnussen, 16. místo

Zdálo se, že od druhého tréninku jsem po kvalifikaci udělal značný posun, ale kumulace vozů na konci kola znamenal, že jsem v posledním sektoru musel půl minuty před vypršením časového limitu prakticky zastavit, což zabilo mou šanci - zkuste zajet rychlé kolo na prakticky studených pneumatikách. Bylo to tak těsné, že jediná desetina by mě posunula do Q2. Je to průšvih, právě tohle se nám minulý týden povedlo, dnes jsme to nedokázali zopakovat. Ale odstupy byly velmi těsné, takže zítra to bude hodně o práci s pneumatikami a strategii.

Günther Steiner, šéf týmu

Vlastně to nebyla špatná kvalifikace, docela se povedla. Kevin se bohužel zarazil v hustém provozu, takže jeho pneumatiky nebyly optimálně zahřáté. Mick odvedl velmi dobrou práci, dostal se do Q2 a dosáhl dobrého výsledku. Startovní pozice nám zítra dávají šanci na zisk bodů.

ALFA ROMEO

Guanyu Zhou, 15. místo

Cítil jsem, že dnes mohu z auta vymačkat maximum, kvalifikaci jsem zvládl dobře, ale bohužel kvůli nedostatku rychlosti jsme se nedokázali přiblížit Q3. Včera všechno fungovalo dobře, dnešek už byl obtížnější. V třetím tréninku jsme se dost trápili, a i když se poté zdálo, že odpoledne jsme ztracenou rychlost našli, obávám se, že na boj o Q3 jsme stejně neměli nárok. Rozhodně jsem doufal v lepší výsledek, ale vzhledem k tomu, jak je střed pole nahuštěný, doufám ve schopnost posunu na lepší pozice, abychom zajeli výsledek, na nějž jsme tak tvrdě pracovali.

Valtteri Bottas, 18. místo

Do kvalifikace jsem nastupoval s vědomím, že mám dobrou rychlost, takže jsem si věřil - výsledek vůbec neodráží skutečné schopnosti našeho auta. Byl to zvláštní pocit, protože se nepodařilo připravit pneumatiky k optimálnímu výkonu, čímž byl ovlivněn celý první sektor. To platilo zejména při mé druhé jízdě - na konci kola byl takový shluk vozů, že jsem musel téměř zastavit a to zcela můj pokus zničilo. Je to nepříjemnost, ale je třeba myslet dál a připravit se na závod.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Před kvalifikací jsme působili mnohem lépe, takže jsem zklamán, že se žádný vůz nedostal do Q3. Snažili jsme se dostat pneumatiky do optimální teploty a bohužel nám chyběla rychlost, jakou bychom potřebovali, abychom se posunuli v těsném středu pole. Není však čas zoufat: zítra před sebou máme dlouhý závod a už jsme dříve několikrát dokázali, že v neděli umíme získat půdu pod nohama. To je naším cílem pro zítřek: dáme do toho vše a pojedeme až do poslední zatáčky závěrečného kola, abychom dosáhli našeho cíle.

WILLIAMS

Alex Albon, 19. místo

Během třetího tréninku auto vypadalo dobře, ale s postupným nástupem večera a klesáním teplot bylo čím dál obtížnější zahřát pneumatiky. My jsme s tím měli problémy. V našem přípravném kole v kvalifikaci jsem musel předjet několik vozů, byl tam velký provoz, což nás do úvodní části rychlého kola poznamenalo. Kdyby k tomuhle nedošlo, myslím, že bychom se dostali do Q2. Ale není třeba panikařit. Závod je zítra.

Nicholas Latifi, 20. místo

Se svým posledním kvalifikačním kolem jsem celkem spokojený. Nebylo ideální, ale bylo čisté. Dnes bylo hlavním problémem to, že jsme neměli tempo. Není to místo, kde bych chtěl ve své poslední kvalifikaci být, ale tak to je. Zítra mě čeká můj poslední závod s týmem a budu se snažit si ho maximálně užít

Dave Robson, šéf výkonu vozu

Pro nás šlo o frustrující kvalifikaci. Nedali jsme Alexovi možnost postoupit, protože v jeho posledním rychlém kole jsme ho poslali do hustého provozu. Postoupit se nepovedlo ani Nicholasovi. Musíme se soustředit na zítřek.

