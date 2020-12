PROHLÁŠENÍ po poslední kvalifikaci roku: Nadšený Verstappen, Hamilton se necítí na 100 %

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Jsem hodně spokojený. Byla to celkem náročná kvalifikace a je tu hodně zatáček, kde můžete lehce chybovat. Ale naštěstí se vše v tom posledním kole podařilo. Je to pro všechny dlouhá sezóna se spoustou závodů hned po sobě. Myslím, že to pro celý tým byla dobrá kvalifikace a jsem si jistý, že jsme všichni spokojeni. Celý rok jsme byli pozadu a přibližovali se, což je frustrující. Ale dnes jsem hodně, opravdu hodně spokojený.

MAX: "It's a long season for everyone and this was a great final qualifying for the whole team. We are all very happy and it's great to finally get there after being close many times in 2020"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/CcBnkox00V — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

MERCEDES

Valtteri Bottas, 2. místo

Viděli jsme už v posledním tréninku, že Red Bull s Maxem za volantem je hodně rychlý. Ke konci kvalifikace jsem se trápil s přední části auta, ale Red Bullu se to všechno podařilo zvládnout.

VALTTERI: "We saw in third practice that the Red Bull in Max's hands is quick. Towards the end of qualifying I was struggling with the front end, but Red Bull managed to optimise everything"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/oZdM9aPiD6 — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

Lewis Hamilton, 3. místo

Je to rozhodně náročný víkend, dostávám se zpět do rytmu. I když to bylo jen chvíli, měl jsem pocit, jako bych ztratil rytmus a trápil jsem se s vyvážením. Ještě to prostě po té nemoci není na sto procent. Jsem ale vděčný, že mohu být zpět s týmem a uzavřít pro nás skvělou sezónu. Ale i tak jsem do toho dal vše a Maxovi gratuluji. Je to pro něj skvělý způsob zakončení celoročních dobrých výkonů. Je vždy dobré dojet první, ale bude to o to víc vzrušující. Těším se, jak to případně dokážu otočit. Pokusíme se mu zítra zatopit.

LEWIS: "I've been really grateful to be back with the team to close out what has been a great season for us.



"I struggled with the car a bit today but congratulations to Max. We'll be ready to give him a good run for his money tomorrow"#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/WtGGDBl6fN — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

RENAULT

Esteban Ocon, 11. místo

Musíme se na to podívat, protože jsme mířili výš. Do té doby jsme byli v první desítce, třetí a čtvrtí v posledním tréninku, ale najednou to vypadalo, že se zadní část auta začala vzpouzet, chyběla přilnavost a pneumatiky nefungovaly tak dobře jako předtím. Musíme to nejprve pochopit, protože to byl do té doby dobrý víkend. Ale ještě není po všem a zítra to bude vše nebo nic. Musíme získat body a máme volbu pneumatik. S tím se dá pracovat. Cílem je dojet poslední závod dobře a na bodech.

Daniel Ricciardo, 12. místo

Je to škoda, protože dopoledne to vypadalo na mnohem vyšší cíle. Do druhé části jsme postoupili bez potíží s jedním kole na měkké sadě, ale potom jsme se trápili jet stejnou rychlostí a to ani na jedné sadě. Nevím ještě, proč tomu tak bylo, musíme se na to podívat. Nelíbí se mi start z jedenáctého místa, ale máme volnou ruku při výběru pneumatik, což je pozitivní, protože strategie bude důležitá. Minulý týden jsme viděli, jak se může start na střední sadě vyplatit, takže máme možnosti. Je to můj poslední závod s týmem, takže se chci ujistit, že to ukončíme na dobré vlně.

Alan Permane, sportovní ředitel

Je to pochopitelně zklamání. Auto se chovalo (ve třetím tréninku) dobře a musíme se na to podívat a poučit se. Neměli jsme žádný problém s vyvážením, ale oběma vozům chyběla přilnavost. Pozitivní je, že si můžeme zvolit pneumatiky a viděli jsme (minulý týden), co se dá z jedenáctého místa zvládnout. Dáme do toho vše a chceme získat spoustu bodů a ukončit sezónu v dobrém duchu.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Jsem rád, že jsme opět postoupili z první části a myslím, že mé poslední kolo v Q1 bylo hodně dobré. Je smůla, že mé nejrychlejší kolo v Q2 bylo kvůli limitům tratě vymazáno, jel jsem na hraně a vyjel mimo stopu. Ale nakonec ani to by neznamenalo postup do Q3 a neudělalo by to rozdíl. Postup je ale povzbuzením pro celý tým. Ve druhé části sezóny se nám to dařilo čím dál častěji a to je důkaz, že se zlepšujeme. Uvidíme, jak to zvládneme zítra. Cílem je dobré první kolo a boj o body.

Kimi Räikkönen, 16. místo

Auto se nechovalo špatně, ale moje poslední kolo v Q1 nebylo moc dobré. První část šla dobře, ale potom jsem najel na obrubník v posledním sektoru a zničil si čas. Ale tak to prostě je. Musíme odvést dobrou práci v závodě. V tréninku jsme se trošku trápili, ale jsem si jistý, že naše závodní rychlost bude ok.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Je to dobrý týmový výsledek. Bylo dobré sledovat, jak se můžeme měřit s našimi hlavními soupeři a že jsme mohli bojovat v Q2. Ale je samozřejmě zklamání jedno auto v Q1 ztratit. Pro Antonia i Kimiho to bylo těsné a nakonec to vyšlo Antoniovi a postoupil. Ale naše pozice na startu znamenají, že budeme mít šanci bojovat o body. Je na nás odvést dobrou práci a dostat se do první desítky.

HAAS

Kevin Magnussen, 17. místo

Auto bylo dobré, ale kvalifikace nebyla ideální. Na druhou stranu.. Řídit vůz F1 je vždycky skvělé, takže jsem si to užíval. Zítra stejně startujeme poslední, takže to bude obtížné. Ale v mém posledním závodě s týmem se pokusím udělat maximum.

Pietro Fittipaldi, 19. místo

Po třetím tréninku jsme na autě udělali změny, inženýři odvedli skvělou práci, cítil jsem se ve voze jistě. Moje první kolo bylo dobré, byl jsme jen desetinu od Kevina Magnussena. Chtěli jsme vyjet třikrát, ale po prvním pokusu mě zavolali na váhu, tam jsem ztratil hodně času, takže druhý pokus byl ovlivněný. V tom třetím se přede mnou roztočil Latifi... Ale i tak jsem šťastný, stále jsem ve srovnání s Kevinem konkurenceschopný, což je pro mě fajn. Za dnešní krok kupředu jsem rád.

Günther Steiner, šéf týmu

Žádné překvapení. Jsme tam, kde jsme. Tak to je. Pro Pietra bylo pozitivem, že byl po své první jízdě hned za Kevinem. Na Kevinově kvalifikaci nezáleželo, protože zítra bude kvůli penalizaci stejně startovat poslední. Úsilí týmu každopádně nechybí, budeme dál tvrdě pracovat a doufat v lepší zítřky.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.