Zpráva o vyspělosti technické úrovně programů FIA: v případě Cunody je vše v pořádku

Většina lidí je přesvědčena, že F1 je po technické stránce absolutním vrcholem v motorsportu. Nedělní události v závěru závodu však ukázaly něco docela jiného. V sousedství známých výdajů a neustálého velebení sofistikovaných programů pak působí následná záležitost jako velmi nepovedená kratochvíle.

Komedie I.

Co se stalo? V 52. kole odstavil svůj vůz za zatáčkou 10 Lando Norris. Byl vyhlášen režim virtuálního safety caru, ovšem po nějaké době se ukázalo, že si traťoví komisaři s danou situací neporadí, proto na trať podruhé v závodě vyjel safety car (55. kolo). V té chvíli byli na trati tři piloti se ztrátou jednoho kola: Alex Albon, Nicholas Latifi a Juki Cunoda. Japonec se nacházel za vedoucím George Russellem a v boxu usoudili, že by mohl "zadarmo" přezout na nové pneumatiky. A tím to všechno začalo.

Když Cunoda zamířil do boxů, překročil takzvanou safety car line a posléze i cílovou čáru, pokračující i do boxů - s ohledem na specifiku depa se vlastně posunul na kratičký moment zpět do aktuálního kola. Vzápětí samozřejmě opět dostal ono kolo navíc, na trať vyjel za Russellem, Albonem, Hamiltonem, Pérezem a Sainzem. Latifi byl v jeho závěsu - oba piloti Williamsu byli také o kolo zpět.

Safety car Cunodovi přinesl hořké rozčarování | foto: Aston Martin

Jukimu se zastávkou podařilo zmást automatizovaný systém: třebaže mu kolo ztráty zase přičetl, nebyl schopen ho správně začlenit do režimu startovního pole. Proto když se na obrazovce objevil pokyn pro Latifiho a Albona, aby předjeli safety car, Cunodovo číslo chybělo. Zmatený Jukiho inženýr mu do vysílačky oznámil: "Vozy o kolo zpět mohou předjet... pohotovostní režim, pohotovostní režim!" Juki se mezitím posunul před Sainze, ale pak zpomalil a před něj se dostal Latifi. Japonec se ptal, zda má také jet dopředu, na to mu inženýr odpověděl: "Nepředjíždět, negativní." Rozčilený Juki se neudržel: "Co se to, ku*va, děje?" Přišla jen lakonická odpověď: "Drž pozici, Juki, nepředjížděj."

Cunoda tedy pustil před sebe Sainze a zůstal na "pátém" místě; jenom naštvaně sledoval, jak se mu vzdalují jeho oba soupeři. Inženýr mu při restartu na začátku 60. kola nařídil, aby nechal projet vozy za ním, ovšem kolem AlphaTauri se prohnalo celé startovní pole. Systém pak vyhodnotil Cunodovu pozici a nešťastný pilot AlphaTauri viděl modré vlajky, dokud ho nepředjeli i Albon a Latifi. "Bylo mi řečeno, ať zůstanu kde jsem. Nevím proč. FIA se asi domnívala, že bojuji o páté místo nebo tak nějak," hořce komentoval pro Motorsport.com závodní výsledek Cunoda.

Komedie II.

Cunodův šéf Franz Tost odmítl tuto frašku komentovat. Všichni se tázali, jak mohl systém, mající za úkol neponechat vůz jedoucí o kolo zpět uprostřed vozů, nechat AlphuTauri v aktuálním okruhu. FIA vlastně nijak nepřekvapila, když prohlásila, že všechno bylo v naprostém pořádku a k žádnému pochybení nedošlo.

"Všechny systému fungovaly správně a podle předpisů. Neobvyklá situace nastala z důvodu výstřednosti konkrétního okruhu a nečekaného scénáře:

Vůz startovní číslo 22 v okamžiku povolání safety caru jako první přejel safety car line. V následujícím kole se tak stal prvním vozem, který SCL přejel podruhé, což spustilo systém signalizující, že může dohnat ztrátu předjetím SC. V té době však vjel do boxové uličky a mohl se pohybovat rychleji než vozy jedoucí za SC. Když se pak vrátil na okruh, systémy sice registrovaly, že má opět kolo ztrátu, ale protože už jednou předstihl vedoucího pilota, nemohl to udělat podruhé v době, kdy byl dán pokyn vozům 6 a 23. Kontrola potvrdila, že se jednalo o správný postup a rovněž ve shodě s pravidly umožnila předjetí pouze vozům 6 a 23."

Juki Cunoda kvůli pochybení programu FIA musel přepustil Latifimu pozici zadarmo | foto: Red Bull Content Pool

Jinými slovy - FIA prostě nastavila nějaký program a nedělala si hlavu se zjištěným možných anomálií, zvláště když šlo dle jejich slov o specifický okruh. I proto se zoufale snažila vysvětlit, že nejde o chybu: "Jedná se o neobvyklý scénář, k žádným systémovým nebo procedurálním chybám nedošlo - je to jedna z těch nepředvídatelných situaci, k nimž může dojít a není možné udělat jakoukoli změnu, kterou by bylo možné implementovat. Vše ale bude projednáno při budoucích poradách komisí v rámci běžných přezkumných řízení."

Kdybychom měli k dispozici jenom kuličková počítadla, tak by celá záležitost dopadla jednoduše. Někdo by si určitě všiml, že Cunoda se pohybuje v prostoru, kde nemá co dělat a jeho přítomnost by mohla mít určitý dopad na vývoj závodu. Protože tam kroužil minimálně dvě kola, nebylo by nic jednoduššího, než mu přes vysílačku dát pokyn. Místo toho máme supermoderní počítače a superskvělé programy, jimiž se slepě řídím a jejichž činnost vyvolává v mnoha případech pobavené úsměvy. Že si FIA uřízla další pořádnou ostudu už ani není třeba podotýkat.