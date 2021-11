Identické vozy i nastavení, rozdílná výkonnost. Alpine řeší problém, Ocon nechápe

Zatímco Španěl byl v Soči chvíli třetí a pomýšlel na pódium, jeho mladší týmový kolega projel cílem na 14. pozici mimo body. Přitom šlo již o třetí závod po sobě, kdy na něj dost ztrácel.

"Auta si v posledních třech či čtyřech závodech byla v nastavení velmi podobná, tedy v podstatě identická. A přitom v Rusku mezi nimi byly docela velké [výkonnostní] odchylky," popisuje frustrovaný Ocon, kterému v šampionátu jezdců patří se 45 body až 11. příčka, přestože v Maďarsku překvapivě zvítězil.

"Už nemáme ani stejné komentáře vůči vozu. Máme pár nápadů, čím by to mohlo být, a máme za cíl to samozřejmě do příštího či přespříštího závodu vyřešit, tak uvidíme," doufá francouzský jezdec, jenž zaostává za svým týmovým kolegou Alonsem.

Esteban Ocon nechápe, proč v posledních závodech tolik zaostává za Fernandem Alonsem | foto: Alpine F1 Team

Trápil se i na začátku roku, což vedlo k tomu, že mu Alpine před Velkou cenou Británie vyměnilo šasi. V posledních podnicích se rozdíly znovu prohlubují, proto přiznává, že prožívá jednu ze svých nejtěžších sezón ve Formuli 1.

"V prvních několika kolech se nám dařilo se držet na dobré pozici, pak to ale už bylo docela těžké. Z pohledu rychlosti jsme kolo za kolem docela hodně ztráceli, zaostávali jsme za vozem vpředu," přibližuje Ocon průběh závodu v Soči..

"Nebyl jsem schopen útočit ani se před nikým bránit, abych byl fér. Musíme tedy vyhodnotit celkem dost věcí. Je před námi spousta práce, než se vydáme do Turecka, ale přijdeme na to, co bylo špatně," věří 25letý pilot Alpine, které od rok 2024 vstoupí s novým hybridním vozem do světa vytrvalostních závodů v kategorii LMDh.

Ocon v Rusku ztrácel jednu pozici za druhou | foto: Alfa Romeo Racing

Věc však není zřejmá a vysvětlení jednoduché. Ve voze se totiž Ocon cítil dobře, stejně jako dříve, kdy podával dobré výkony: "Nemá to žádný zvláštní důvod. Za volantem se cítím dobře, stejně jako v Monze či v Zandvoortu."

Jeho pocity kontrastují s tím, co prožívá Alonso: "Soči byl zřejmě jeden z mých letošních nejlepších závodů. Auto bylo během závodu konkurenceschopné a bitvy s vozy Ferrari, McLarenu a Red Bullu byly ke konci velmi vzrušující. Během několika kol jsme postoupili o několik míst dopředu."

"Letos jsme prožili několik dobrých závodů a co je důležité, jsme konzistentní. Musíme si tu konzistenci udržet a získat pro tým další body, abychom sezónu úspěšně zakončili," dodává Alonso, jenž se po svém návratu do F1 po dvouleté přestávce drží v nejlepší desítce.