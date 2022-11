Indisponovaný Norris se na tiskových konferencích neobjevil, zaskočí u McLarenu De Vries?

McLaren včera potvrdil, že mladý britský pilot není novinářům k dispozici, protože se zotavuje z otravy z jídla. Včera se měl zúčastnit také oficiální tiskové konference před kamerami společně s Estebanem Oconem, Kevinem Magnussenem, Lancem Strollem a Maxem Verstappenem.

Tým věří, že návrat do kokpitu stihne. Víkend v Brazílii je pro něj zkomplikován tým, že kvůli sobotnímu sprintu se již dnes jede kvalifikace (ve 20 hodin našeho času) - druhý trénink je na programu zítra.

Pokud by se naplnil pesimističtější scénář, musel by McLaren nasadit některého z rezervních pilotů - podle týmu by šlo o Nycka de Vriese z Mercedesu.

Nyck de Vries je v pozoru, šanci by mohl dostat i v Brazílii | foto: Williams F1 Team

Ten si odbyl úspěšný debut s Williamsem v Monze, kde zaskočil za Alexandera Albona po operaci, a hned získal první body v F1. Pro Holanďana by šlo již o pátý tým, za který letos nastoupil (svezl se již s Alpine, s Aston Martinem, Mercedesem a Williamsem).

Díky svému působivému debutu si vysloužil velký zájem napříč padokem, v příští sezóně bude závodit za stáj AlphaTauri společně s Jukim Cunodou, jehož týmový kolega Pierre Gasly míří k Alpine.

McLaren bojuje s Alpine o čtvrtou příčku v poháru konstruktérů. Do konce sezóny kromě Brazílie zbývá již jen Abú Zabí, podaří se mu stáhnout 7 bodů na svého soupeře?