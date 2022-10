Předčasně ukončený první trénink pro Sainze

Ze začátku bylo na trati velmi rušno - téměř celé startovní pole vyjelo na trať a snažilo se adaptovat na podmínky mexického okruhu - zejména na odlišnou nadmořskou výšku. V FP1 jsme mohli vidět i mnoho mladíků, které za normálních okolností za volantem monopostu F1 nevidíme - jedním z nich byl i Nyck de Vries, který stanovil na trati benchmark (1:28,264). Jedním z dalších nováčku byl Liam Lawson, pro kterého to byla po Belgii již druhá zkušenost s vozem F1, ovšem již po prvních kolech reportoval problémy s brzdami.

Krom Lawsona se dostal do problémů i Leclerc - ten musel zamířit za svými mechaniky kvůli defektu pneumatiky. Po uplynutí čtvrtiny stanoveného času jsme na vrcholu mohli vidět Maxe Verstappena (1:22,291), kterému sekundoval domácí Sergio Pérez (+0,382). V pořadí se neztratili ani Gasly s Ricciardem - ti se s přehledem drželi v TOP 10.

V první polovině FP1 jsme u všech jezdců mohli vidět nejtvrdší směs pneumatik. Průkopníkem se stal až Leclerc, který se jako první dostal pod hranici 1:22,000. Monačana poté následovalo více jezdců s Bottasem v čele.

Zatrnulo hlavně Verstappenovi. Holanďan roztočil svůj monopost v posledním sektoru okruhu, ale naštěstí mohl ve svých jízdách pokračovat.

