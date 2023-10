Kvalifikační double pro Ferrari

Trať uložená ve značné nadmořské výšce kladla na jezdce nemalé nároky: teplota sice byla příjemná 26 °C, ale trať hodně horká (47 °C), vlhkost vzduchu vykazovala 28 % a vanul mírný větřík o rychlosti 4,3 km/h.

Benchmark první části kvalifikace stanovil Magnussen (1:19,730). Pilot Haasu toho v sobotu moc neodjezdil, protože v FP3 vystavily jeho monopostu stopku technické problémy. Společně s ním vyjel na trať i Alonso s Gaslym a celá trojice se vešla do desetiny vteřiny. Tribuny zaburácely při průjezdu domácího Péreze, který zaznamenal čas 1:18,553. O celé 4 desetiny byl rychlejší Verstappen. K vidění byl i mix zvolených pneumatik - několik jezdců se rozhodlo pro žlutě označenou směs - kupříkladu Leclerc ztratil pouhé 3 desetiny. Skvělé kolo se povedlo zajet Ricciardovi, byl o 242 tisícin za Verstappenem. K tomuto výsledku mu pomohl i Cunoda, který mu poskytl slipstream. Traťoví komisaři smazali čas Sargeantovi - porušil traťové limity v 12. zatáčce. V nepostupové pětce byli oba jezdci McLarenu - Piastri se zlepšil a ztratil desetinu na Verstappena, ale Norris v závěru okruhu chyboval a z chvostu startovního pole se zvednout nedokázal. Z důvodu brždění v boxové uličce byl obviněn Russell s Verstappenem. Na hodiny Alonsa v prvním sektoru doplatili Ocon, Magnussen, Stroll, Norris a Sargeant, protože nepostoupili do Q2.

