PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Dal jsem to dohromady, těší Leclerca

Ferrari



Charles Leclerc, 1. místo

Uh! Po včerejšku jsme to nečekali. Vím, že nám tohle lidé asi už nebudou věřit, ale fakt to tak je. Nicméně jsme to nakonec nějak poskládali. Co bude zítra? To teprve uvidíme. Každopádně naše závodní tempo vypadá jako slušné, takže doufám, že skončím co nejvýš. Vím, že moje statistika startů z pole position a vítězství nevyznívá úplně nejlíp, takže snad ji prolomím.

Carlos Sainz, 2. místo

Pro tým je to skvělý výsledek, i když já jsem se v kvalifikaci trochu trápil. Pneumatiky byly docela nepředvídatelné a hlavně v Q2 to nebylo ideální. Tak či tak máme první řadu a uděláme maximum pro to, abychom domů přivezli dobrý výsledek.