Tesla Semi jde po 3 letech zpoždění konečně do výroby

Ferrari dostalo Leclerca pod tlak, myslí si Villeneuve. Kde se šampionát zlomil?

V začátku sezony to vypadalo na zajímavý šampionát. Zdálo se, že Ferrari by konečně mohlo oslavit mistrovský titul, jenže to se nestane. Nad důvody, proč tomu tak je se zamýšlí Jacques Villeneuve.