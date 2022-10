Jak vyřešit jízdu v dešti? Verstappen by rád pomohl Pirelli zlepšit pneumatiky

Fanoušci na okruhu v pláštěnkách a prázdná trať... "Nechte je jet," říkají někteří diváci u televizních obrazovek. I to byly obrázky z poslední Velké ceny. Mnozí si vzpomenou na závod v Belgickém Spa loni v létě. A zdržení při velké ceně Japonska otázku jízdy v dešti opět otevřelo.

Jak tedy zajistit, aby se mohlo závodit i v deštivých podmínkách? Samozřejmostí jsou pneumatiky do mokra, které odolají aquaplaningu a udrží vůz na alfaltu. Zdá se však, že přechodné pneumatiky Pirelli fungují lépe a týmy proto často velmi brzy přezouvají právě na ty.

S návrhem přišel novopečený dvojnásobný mistr světa Max Verstappen, který by rád pomohl Pirelli vyzkoušet něco nového a zlepšit tak pneumatiky do deště. "Nechci na nikoho ukazovat a ani nikoho kritizovat, ale myslím, že potřebujeme zlepšit pneumatiky. Když se podíváme, co jsme zvládli v devatesátých letech či na začátku tisíciletí a takovým množstvím vody na trati... Klidně bych pár dní testoval. Potřebujeme to, protože pneumatiky do deště jsou pomalé a neodvedou pryč dostatek vody," uvedl po nedělním závodě pilot Red Bullu s tím, že právě proto se všichni snaží co nejdříve přezout na přechodné, které jsou prostě mnohem rychlejší.

Podle něj musí existovat řešení, protože v minulosti pneumatiky podobné podmínky zvládaly. Navrhuje proto testování v dešti a spolupráci. "Abychom alespoň měli příležitost opravdu jezdit v dešti a v něm jet dvě kola a potom přezout na přechodné a nazvat to mokrým závodem, protože ten se jezdí i v prudkém dešti," okomentoval situaci Verstappen.

Jenže pneumatiky nejsou jediným problémem. Tím hlavním, na co si jezdci stěžují především, je také špatná viditelnost. Podle Charlese Leclerca by se tak mělo vyřešit především to, kolik vody za sebe dnešní auta a pneumatiky stříkají. "Měli bychom se pokusit najít řešení a omezit sprej," domnívá se pilot Ferrari.