Gaslyho zkušenost dala vzpomenout na Bianchiho incident

Pierre Gasly startoval do závodu z boxů a nevybral si smůlu až do posledního doušku. Když za zatáčkou Hairpin míjel místo, kde havaroval Carlos Sainz jr., přistál na jeho přídi kus reklamního panelu umístěný původně na bariéře. Francouz musel zajet do depa, vyměnil přední spoiler a pneumatiky a na trať vyrazil zcela osamocen za startovním polem. Už v průběhu druhého kola byla vyvěšena červená vlajka, přičemž Gasly snažící se dohnat soupeře, byl náhle zaskočen přítomností odtahového traktoru v místě, kde stálo nepojízdné Ferrari.

Incident nebyl v přímém přenosu GP Japonska odvysílán, ale video se velice záhy rozšířilo na sociální sítě. Zato zuřivě gestikulující Gasly byl kamerami zachycen. Nejdřív se mělo za to, že je rozladěn kvůli nějakému problému, ale pravým důvodem bylo právě to, co se dělo na trati. Do týmové vysílačky vyslal zprávu: "Co to je? To je traktor na trati? Minul jsem ho. Neakceptovatelné! Vzpomeňte si, co se tu stalo. Nemohu tomu uvěřit," připomenul právě Bianchiho osud před osmi lety.

Vzpomínka na Bianchiho nehodu před osmi lety opět ožila | foto: Manor Racing

Lando Norris se během nucené, více než dvouhodinové pauzy k videu dostal a umístil ho na svůj twitterový účet s odkazem na Julesovu nehodu: "Wtf, co se to stalo? Při podobné situaci došlo před lety ke ztrátě života. My je riskujeme, zejména v podmínkách, jaké tu jsou teď. Chceme závodit... ale tohle? To je nepřijatelné!"

Vyjádření na svém twitterovém účtu podal i Sergio Pérez: "Můžeme vůbec dát nějak najevo, že si nepřejeme výjezd jeřábu na trať? Kvůli takové chybě jsme přišli o Julese. To, co se dnes stalo, je naprosto nepřijatelné. Doufám, že je to naposledy, co při mé jízdě vidím na trati něco podobného." Mexičan ovšem pozapomněl - byť to na věci příliš nemění - že ona situace v roce 2014 byla poměrně jiná než letos.

Server motorsport.com ukázal záběry i Carlosu Sainzovi jr., po jehož nehodě k události došlo. Španěl se jenom ztotožnil s Norrisovým názorem: "Lidé nechápou, že i za safety carem jedeme rychlostí od sta do stopadesáti kilometrů v hodině a nic nevidíme. Takže pokud je na trati jeřáb a my jedeme za SC rychlostí 100 km/h, může někdo udělat maličkou chybu, třeba docela hloupou, jenom mírně vyjet mimo trať a nebude vědět, že tam traktor je - a narazí do něj? Proč tohle musíme riskovat? Tohle je především náš názor."

Carlos Sainz rovněž incident náležitě okomentoval (ilustrační foto) | foto: Scuderia Ferrari

Pierre Gasly byl podle zpráv na obrazovce po závodě povolán ke komisařům FIA za účelem probrání celé situace. Když se motorsport.com tázal Sainze jr., zda by mohl být Francouz obviněn z příliš rychlé jízdy, Španěl odpověděl: "Tohle není určitě záležitost pilota. Jestli se závod chystali přerušit červenou vlajkou, tak proč vůbec ten jeřáb na trať vyjel? Snad chtěli počkat, až se pole sjede, nevím, jedete hodně pomalu. Ale také se pilot může uchýlit k extrému, zkouší zahřát pneumatiky pro případ, že bude závod restartován. Je to složité a také riskantní, to ano. Já na čtvrtém místě měl téměř nulovou viditelnost a snažil jsem se dostat z vodní spršky z Pérezova vozu, vjel jsem do louže. Přechodné pneumatiky neodvádějí tolik vody, takže jsem hned šel do hodin. Nejhorší část přišla pravděpodobně později, kdy jsem byl uprostřed trati, točil se a nevěděl, jestli mě všichni za mnou uvidí. Byla to chvíle hrůzy, i když trvala nějakých dvacet vteřin. Nevěděl jsem, jak dopadnu, jen jsem se snažil zpevnit tělo proti nárazu a čekal - a doufal - že moji přátelé na trati budou mít dobré reflexy, nebo zkrátka jen štěstí."

Pilot Ferrari byl rovněž dotázán, zda měl být závod za těchto podmínek vůbec zahájen: "Na startovním roštu byla viditelnost hodně špatná, ale trať samotná byla pro intermediate přijatelná, tudíž i pro závod. Ale start, to byl problém. Mluvil jsem s některými piloty kolem středu startovního pole a ti mi říkali, že na startu neviděli vůbec nic. Bylo evidentní, že stále prší, takže jsme se navzájem hlídali, ale právě ona viditelnost byla nejspíš důvodem i následujících stížností," dodal Sainz jr.