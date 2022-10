GP JAPONSKA: Úvod závodu poznamenaný deštěm, po nehodách vlaje červená vlajka

Navzdory značnému množství vody na trati se vedení závodu rozhodlo Grand Prix odstartovat z pevných pozic. Verstappen na chvíli klesl za Leclerca, ale už v první zatáčce ho přespurtoval a šel do vedení. Ještě na startovní rovince se "potkali" Vettel a Alonso, přičemž pilot Aston Martinu se roztočil a klesl na poslední místo. Poté za zatáčkou Spoon ztratil kontrolu nad svým vozem Sainz jr. a narazil do bariéry. Z ní část odpadla a zasáhla vůz Gaslyho. Vzápětí zastavil Albon kvůli problémům s převodovkou, načež zavlála červená vlajka a piloti se stáhli do boxů.

Další dění na trati v Suzuce budeme sledovat.