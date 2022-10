PROHLÁŠENÍ po závodě: "Mám titul? Oh. Určitě?" Verstappen podruhé mistrem světa

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Je to šílené. Mám hodně smíšené pocity. Když se ohlédnu zpět za tím rokem, který jsme zatím měli, bylo to neuvěřitelné. Je to něco, co jsem si nikdy nemohl představit. Po loňském roce, kdy jsme bojovali až do úplného konce a potom jsme měli letos tak dobré auto. Jsem vděčný všem, kteří k tomuto úspěchu pomohli.

Je to zvláštní pocit, samozřejmě, protože jsem to nečekal. Samozřejmě to pomalu přicházelo, ale nakonec je neuvěřitelné, že jsme tu vyhráli. S tím závodem jsem moc spokojen a byl jsem v klidu. Když jsem přejel cílovou čáru, nevěděl jsem, jak to bude s body. Dokonce jsme přemýšleli, že zajedeme do boxů a zkusíme nejrychlejší kolo, ale asi to nebylo jisté a bezpečné udělat. (Vysvětlení: Většina lidí v paddocku nečekala, že se za tento zkrácený závod bude udělovat plný počet bodů. V pravidlech je však podle FIA uvedeno, že to platí, pokud závod nebude znovu odstartován. Což nebyl dnešní případ a proto se udělil plný počet bodů.)

Christian Horner, šéf týmu

Domnívali jsme se, že se nebudou dostávat plné body. A že nám tedy chybí jeden bod. Dívali jsme se na možnost, že bychom přezuli a zkusili nejrychlejší kolo a tak. Wow, tohle překonalo naše sny. Max byl velmi dominantní a je to naše čtrnácté vítězství. Náš rekord. To, jak od prvního závodu jezdil... Po pár náročných prvních závodech jsme překonali potíže, ale on a celý tým to prostě posunuli do jiné ligy. Letos to určitě bylo méně stresující a kontroverzní.

MERCEDES

Lewis Hamitlon, 5. místo

Nejsem frustrovaný, bylo to jako sprint závod. Myslím, že jsem udělal maximum a jsem spokojen, že jsme získali body. Byli jsme prostě pomalí na rovinkách. Blížil jsem se, opravdu jsem se snažil, ale jakmile jsem se k němu dostal, začal mi ujíždět. Přál bych si, aby ten závod byl delší, ale jsem rád, že jsme zajeli dost kol, kvůli fanouškům. I když to nebyl velký závod, vzhledem k tomu, jak dlouho museli čekal. Už se těším na další. Co se podmínek týče, restart byl skvělý. O tom je závodění, užil jsem si to, bylo to tvrdé, skoro nic jsme neviděli, opravdu jsme tam "skejtovali". Ale o tom to taky je. Myslím, že to bylo i dobře načasováno, přál bych si, abychom mohli jet déle, za šera.

Gratuluji Maxovi. Myslím, že víme, jaké máme s autem problémy a věřím, že tým šampionů najednou není schopen postavit dobré auto. Jsem si jistý, že příští rok bude vůz lepší. Jak moc se nám podařilo potíže vyřešit, uvidíme, až bude čas.

