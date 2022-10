PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Penalizace pro Verstappena," má jasno Norris

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Bylo to neuvěřitelé znovu tu jet, obzvlášť kvalifikaci. Když máte málo paliva, auto tady opravdu ožije, především v prvním sektoru. Měl jsem trošku problém a ztratil jsem část jedné trubky v posledním kole a proto jsem se nedokázal zlepšit. Nicméně to předchozí kolo bylo dostačující. Co se incidentu s Landem týče, jel jsem pomalu a chtěl na to šlápnout, ale pneumatiky byly dost studené, a potom jsem málem vyjel. Nakonec se samozřejmě Lando pokusil dostat přede mě ve stejnou chvíli, takže se mi musel vyhnout, ale naštěstí se nic nestalo. Zítra bude zajímavé sledovat počasí. Někdo říká, že bude sucho, jiný, že má pršet. Uvidíme, co se stane. Jsem si jistý, že máme dobré auto a těším se.

Christian Horner, šéf týmu

Nejsem překvapený, že to bylo tak těsné, Ferrari bylo rychlé po celý rok, takže proč by to tu mělo být jiné? Maxovi se moc nepovedla druhá zatáčka v posledním kole, ztratil trošku půdu po nohama a vyjel mimo na obrubník. Bylo skvělé, že první kolo zajet tak, že získal pole position, navíc, zítra mají být proměnlivé podmínky, takže to bude důležité. Podmínky jsou stejné pro všechny a musíme se ujisti, že reagujeme správně ve správnou chvíli. Uvidíme zítra, až se podíváme z okna, co nám počasí připraví. V jakýchkoliv podmínkách ale musíme odvést co nejlepší práci.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Je to náročný okruh, protože kdykoliv jedete hodně rychle v prvním sektoru, ztratíte v tom posledním. Zkusil jsem najít rovnováhu mezi tím, ale v posledním kole jsem trošku ztratil čas v posledním sektoru kvůli pneumatikám. Bylo to tak těsné, což je dobré. Pokusíme se mít dobrý závod. Máme jen omezená data, což je vždy výzva. Ale pocit z auta mám dobrý. Uvidíme, jaké budou podmínky, vypadá to, že by mohlo pršet, takže by to měla být zábava. Je vždy pěkné být tady a vidět tolik nadšených fanoušků.

Calros Sainz, 3. místo

Bylo to čisté kolo a dobré až do posledního kola. Je to škoda, když jste zase o desetinu a půl za pole position. Už je to několik kvalifikací, kdy jsme s Maxem a Charlesem v rámci desetiny a půl. Teď to je spíš ve prospěch Red Bullu, ale snad se ke konci roku situace otočí a ta desetina a půl bude na mé straně, abych získal pole position.

MCLAREN

Lando Norris, 10. místo

Není pravidlo, co můžete udělat, ale to, co Verstappen provedl, to se dělat nesmí. Vždy se předjíždí před poslední zatáčkou a všichni s tím souhlasí, takové gentlemanské pravidlo. A všichni to dodržují, takže na tom nezáleží. Asi by udělal to samé, kdyby byl v mé situaci, ale já bych určitě neudělal to, co on, být v jeho kůži. A jestli to bude penalizace? Já si myslím, že ano.

