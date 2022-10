V kvalifikaci nejrychlejší Verstappen před oběma Ferrari

Po začátku kvalifikace jsme na trati viděli pouze 3 jezdce - Gasly, Latifi a domácí Cunoda, přičemž své měřené kolo zajel nejlépe domácí rodák - 1:31,6. Další jezdci začali svá rychlá kola rozjíždět až po této trojici - ku příkladu Norris, který porazil Cunodu o 2 desetiny. Další to zkusili jezdci Mercedesu, ale překvapením bylo, že oba zajeli své časy na středních pneumatikách a na trať museli znovu. Náročnost okruhu poznal Norris, který na výjezdu z 9. zatáčky skončil ve štěrkové zóně. Problémy měli i piloti AlphaTauri - Gasly reportoval problém s brzdami a Cunoda v závěru okruhu hodně probrzdil.

GAS 📻: "Problem with the brakes... what is going on?"



Both AlphaTauri drivers are struggling with brakes, but they're both inside the top 15 as things stand#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/dVyoT3FHCj