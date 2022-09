Tréninky v Suzuce a v Austinu budou prodlouženy. Pirelli vysvětluje důvod

Italský výrobce pneumatik v nabitém kalendáři pracuje s týmy na nových příležitostech, během nichž by si mohly vyzkoušet jejich nový produkt, s nímž budou závodit příští rok. A společně nedávno našli společnou řeč.

"Máme možnost využít druhý trénink, který bude trvat 90 místo 60 minut, abychom měli všech 20 vozů, které jezdí s různými plány," potvrzuje sportovní ředitel společnosti Pirelli Mario Isola.

"Jako obvykle budou slepé, takže týmy nebudou vědět, co testují. Ale pro nás je to skutečně důležité. Je důležité najít nové příležitosti k testování v rámci tak nabitého kalendáře, který příští rok čítá 24 závodů," pokračuje šéf výhradního dodavatele pneumatik.

"Najít prostor pro testování bude... nechci říct téměř nemožné, ale evropská sezóna se zkrátí. Úterky a středy po závodech budou náročné, proto musíme hledat nové příležitosti," vysvětluje Ital při plánování dalších testů.

18" pneumatiky Pirelli pro F1 sezónu 2022 | foto: Pirelli

Pirelli letos v F1 nasadilo poprvé 18" pneumatiky, které měly zlepšit závodění a umožnit pilotům déle jezdit naplno, aniž by to narušovalo závodní podívanou. Před dalším ročníkem se je budou snažit vylepšit a co nejméně je zatížit dalším testováním.

Během dvou prodloužených druhých tréninků dostane každá stáj od Pirelli plán jízd a stejné podmínky: "Dáme jím jízdní plány s podobnou vzdáleností, která se podobná tomu, co obvykle ujedou během 2. tréninku. Všechny ujedou stejný počet kol s neoznačenými prototypy."

"Snažíme se příliš neměnit konstrukci během tohoto testu, protože svá auta nastavují pro daný víkend. S týmy tedy spolupracujeme, snažíme se najít chytré řešení, aby získali možnost testovat a příliš jim nenarušili víkend," dodává Isola.



Přehled směsi nominovaných pro letošní závody: