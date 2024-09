GP ITÁLIE: Prohlášení po závodě - Radost Leclerca zastínila všechny ostatní

Ferrari

Charles Leclerc, 1. místo:

Neuvěřitelný pocit. Když jsem v roce 2019 na Monze vyhrál poprvé, bylo to pro mě i pro celý náš tým tak emotivní, že jsem si nemyslel, že bych se tady mohl ještě někdy cítit tak vítězně, ale dnes se to stalo. Vidět naše tifosi slavit s námi je prostě úžasné a jsem moc rád, že jsme se o toto vítězství mohli podělit podruhé. Monako a Monza byly dva závody, které jsem vždy chtěl vyhrát, protože jsou pro mě tak speciální. Obrovské poděkování patří každému člověku v našem týmu, který se o to dnes zasloužil. Odvedli jste neuvěřitelnou práci, aby se tento sen stal skutečností, a všichni můžeme být hrdí na to, že jsme toho společně dosáhli. Dnes jsme měli perfektně provedenou strategii a porazili jsme s ní naše konkurenty. Dáme do toho všechno, abychom si toto tempo udrželi po zbytek sezóny a využili každou příležitost, která se nám naskytne."

Carlos Sainz, 4. místo:

V první řadě gratuluji Charlesovi a celému týmu, včetně lidí pracujících v Maranellu! Jsem za ně všechny opravdu šťastný, i za tifosi, je to určitě zasloužené vítězství! Byla škoda, že jsem dnes nemohl udržet umístění na stupních vítězů. Myslím, že rozhodnutí zůstat na trati a prodloužit první stint mě připravilo o nějaký závodní čas a nemohl jsem se zařadit do vláčku vpředu. Od té chvíle bylo těžké dohánět čas, ale výzva zvolit strategii jedné zastávky byla správná; celkově bychom měli být rádi, že vůz funguje lépe. Uvidíme v nadcházejících závodech, zda dokážeme udržet dobré výsledky.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Jaký mega výsledek pro tým! Je to pro nás všechny skutečné posílení sebevědomí, a naši tifosi tento víkend opravdu byli rozdílovým činitelem. Byl to velmi dobrý závod, ve kterém Charles jel neuvěřitelně dobře a myslím, že jsme si toto vítězství plně zasloužili. Po kvalifikaci jsme byli trochu zklamaní, protože jsme věděli, že máme potenciál zajet velmi dobře. Od začátku sezóny si myslím, že v závodní formě máme lepší tempo než v kvalifikaci a bylo tomu tak i dnes. Opět bylo provedení velmi dobré a dokázali jsme věci zvrátit.

Loni byla naše největší slabina správa pneumatik, zatímco nyní si myslím, že je to jedna z výhod, které u tohoto vozu máme. Tak tomu bylo už minulý týden v Zandvoortu a nyní, pokud jde o závodní tempo, jsme konzistentní do té míry, že jsme zvažovali dvě zastávky, ale pak jsme ve druhém stintu viděli velmi nízkou degradaci, podle toho jsme naši strategii změnili a Charles měl závod po celou dobu pod kontrolou. Byl to risk, ale někdy musíte riskovat a dnes to fungovalo. Pracovali jsme dobře jako tým a věděli jsme, že Carlos nám může pomoci, pokud uděláme jednu zastávku s oběma vozy. Pomáhal nám také se zpětnou vazbou ohledně pneumatik, protože je důležité mít dva názory, dva různé zdroje informací - v tomto ohledu jsme byli docela klidní.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo:

Nebudu lhát, tento výsledek bolí. Dnes jsme udělali spoustu věcí správně, ale Charlesova strategie se zdála být správnou volbou. Z pozice, v níž jsem byl, s pneumatikami, které vypadaly tak, jak vypadaly, se pokus o jednu zastávku zdál příliš riskantní. Jsem velmi spokojený s rychlostí a jsem spokojený se závodem, který se mi podařilo předvést, ale když skončíte druzí, je to bolestivé.

Lando Norris, 3. místo:

Frustrující den na trati. Ferrari dnes odjelo lepší závod, takže před nimi klobouk dolů, měli lepší auto. Oscar odvedl dobrou práci, když se dostal přede mě, a zasloužil si skončit přede mnou. Uvažovali jsme o závodě s jednou zastávkou, ale nebylo to možné se značným opotřebením, které mě trápilo. Věděli jsme, že to bude těsné a jsme zklamaní z konečného výsledku, ale v Baku pojedeme znovu.

Andrea Stella, šéf týmu

Velmi těsný boj s Ferrari. Leclerc byl dnes velmi rychlý a dokázal vyhrát závod díky jedné zastávce, zatímco my jsme cítili, že potřebujeme jet na dvě zastávky. Museli jsme mít jistotu, že pneumatiky vydrží až do konce závodu. Nemohli jsme využít naší velmi silné pozice na startovním roštu. Jinak to byl velmi pozitivní víkend, potvrdilo se, že vůz je silný a po vylepšeních v Zandvoortu funguje dobře na všech druzích okruhů, takže jsme získali mnoho bodů do Poháru konstruktérů a nějaké body pro Landův boj v Poháru jezdců. Takže s ohledem na tuto situaci v šampionátu a výkonnost vozu se těšíme na vzrušující závěrečnou část sezóny.

Mercedes

Lewis Hamilton, 5. místo:

Dnes jsem neměl rychlost na boj o lepší pozici. Zejména McLareny a Ferrari byly silné. Podařilo se mi držet krok se Sainzem, ale nemohl jsem zajet delší stint a jednu zastávku, které byl schopen on. Kdybych vyrazil před ním, mohl jsem ho zadržet. Dnes jsem potřeboval lepší vyvážení s vozem, abych dosáhl mnohem více.

Je škoda odjet z víkendu, kdy jsme vypadali hodně silní, aniž bychom to předvedli. Během tréninku a kvalifikace jsme byli dobří, ale dnes jsme se tomu nemohli vyrovnat. Startovní pole je nyní velmi těsné a bude fascinující sledovat, co se stane v nadcházejících závodech. Budeme dál tvrdě pracovat a doufejme, že za dva týdny budeme mít v Baku lepší závod.

George Russell, 7. místo:

Frustrující den. Vlastně jsem neměl rychlost na to, abych bojoval o stupně vítězů, navíc můj závod se v první zatáčce rozpadl. Je zklamáním, když se to stane po všem tom úsilí, které tým během víkendu vynaložil. Měl jsem dobrý start, ale zachytil jsem se ve špinavém vzduchu za Piastrim. Intenzivně jsem brzdil, abych se mu vyhnul a utrpěl nějaké poškození předního křídla. To ohrozilo můj úvodní stint a ztratil jsem čas při zastávce v boxech, když jsem musel měnit přední křídlo.

Naše tempo nebylo tak silné jako před letní přestávkou, ani tady, ani v Zandvoortu. Jako tým odjíždíme, vynaložíme úsilí a zjistíme, proč tomu tak je. Zdá se, že ostatní týmy udělaly krok vpřed, takže budeme muset usilovně pracovat, abychom se s nimi znovu mohli utkat.

Andrew Shovlin, technický ředitel

Dnes jsme neměli dobrý závod. Před Grand Prix jsme věděli, že pneumatiky budou křehké a pravděpodobně budou vyžadovat trochu managementu, aby dlouhé stinty fungovaly. Bohužel jsme neměli rychlost, abychom byli schopni zvládnout pneumatiky a udržet krok se soupeři před námi.

Lewis skončil po prvním kole na pátém místě a to si udržel do konce. Zkoušeli jsme proti Sainzovi strategii dvou zastávek, protože se zdálo nepravděpodobné, že bychom ho byli schopni předjet na trati. Bohužel se nám v posledním stintu nepodařilo Ferrari dojet. George mezitím zažil obtížné první kolo; v první zatáčce musel vyjet do únikové zóny a ve druhé šikaně si ulomil pravý winglet. To vedlo k brzké a dlouhé zastávce. Potenciálně jsme mohli získat místo na úkor Verstappena, pokud bychom šli cestou jedné zastávky, ale nakonec bylo poškození v úvodním kole rozhodující. Vypadá to, že jsme od letní přestávky oproti našim soupeřům ztratili trochu rychlosti. Vrátíme se do továrny a prozkoumáme, proč tomu tak je a co musíme udělat, abychom v Baku předvedli konkurenceschopnější výkon.

Red Bull

Max Verstappen, 6. místo:

Celkově jsem tu prožil složitý víkend jak v kvalifikaci, tak v závodě. Co se týče pozice, vytěžil jsem dnes maximum, první zastávka v boxech byla kvli pravému zadnímu kolu špatná a po většinu závodu nám také odcházel výkon, ale prostě jsem se snažil jet můj vlastní závod. Mohli jsme použít lepší strategii, při zpětném pohledu nebyly dvě zastávky optimální, takže to skončilo jako omezování škod až do konce. Z tohoto víkendu máme hodně věcí k analýze. Takhle to prostě někdy chodí, musíme sklopit hlavy a pracovat tak tvrdě, jak jen můžeme, abychom se vrátili tam, kde chceme být. Dal jsem hodně zpětné vazby na vůz, takže v příštích dvou týdnech před Baku se musíme zaměřit na to, abychom věci změnili a vyřešili některé problémy, které jsme identifikovali během posledních několika víkendů.

Sergio Pérez, 8. místo:

Od prvního kola prvního tréninku byl tento víkend ošidný a bohužel jsem se nemohl chytit. Dnes to zpočátku na tvrdé směsi vypadalo lépe a byl jsem schopen se o pneumatiky starat, ale velmi brzy jsem začal bojovat s degradací a a bylo stále těžší ji zvládnout. Závěrečný stint na středně tvrdých pneumatikách byl dlouhý a vzhledem k rychlosti na těchto pneumatikách bylo docela obtížné maximalizovat věci. Můj souboj s Georgem byl na limitu a svedli jsme pěknou bitvu, ale pneumatiky mi nefungovaly. Trápil jsem se s rychlostí, ale víc problémů bylo s vyvážením, takže musíme pracovat na tom, abychom to všechno dali trochu dohromady, onen rozdíl mezi nízkou a vysokou rychlostí. Jsem si rozhodně jistý, že tým zde na trati i doma má řešení, v minulosti jsme vyrobili skvělá auta a není důvod, proč bychom se nemohli vrátit na zpátky. Nyní nemáme žádné otázky, známe problém. Vzhledem k tomu, že to všechno souvisí s rovnováhou, pokud najdeme řešení, můžeme hodně změnit, ale prozatím držíme hlavu dole, dokud nenajdeme odpověď.

Christian Horner, šéf týmu

Za prvé, je to skvělý výsledek pro Charlese, takže jemu a Ferrari gratuluji. Kvůli degradaci pneumatik jsme dnes nemohli udělat jen jednu zastávku, takže jsme chtěli vytěžit maximum; a odjíždíme odsud se spoustou práce. Naše strategie do určité míry fungovala, ale jak jsme se začali dostávat do tempa, objevily se znovu problémy, které jsme měli včera. Myslím, že Max odvedl dobrou práci a udělal vše, co bylo v jeho silách, aby vytěžil maximum. Checo také zajel dobrý závod a myslím, že výsledek obou pilotů je naším maximem. Je zřejmé, že naše výkonnost je v tuto chvíli problémem a celý tým na tom velmi tvrdě pracuje. Vypadá to na problém s vyvážením a je třeba ho opravit, takže tým v továrně pracuje neuvěřitelně tvrdě, aby se s tím vyrovnal. Když nic jiného, tento víkend opravdu ukázal, kde jsou některé z našich slabin.

Williams

Alex Albon, 9. místo:

Byl to dobrý závod a jsem šťastný. Cítím, že jsme odvedli slušnou práci, i když jsem se hodně trápil s pneumatikami. Levá přední byla po celou dobu problémem, takže jsem se s ní musel popasovat, ale opravdu nešlo degradaci zastavit, což je pro nás vždy problém. Nakonec jsme odvedli dobrou práci, když jsem přežil, i když jsme se spoléhali na Kevinovu penalizaci. Haas nás tento víkend porazil v závodním tempu, takže máme před sebou ještě nějakou práci, ale doufejme, že s dalším vylepšením se dokážeme vrátit ve zbývajících závodech sezóny do bodovacího rytmu. Také gratuluji Francovi ke skvělému závodu, při svém prvním víkendu ve formuli 1 odvedl působivou práci."

Franco Colapinto, 12. místo:

Jsem opravdu šťastný, že jsem dokončil svůj první závod ve formuli 1, je to okamžik, na který nikdy nezapomenu. Závod byl fyzicky náročný, proto jsem teď trochu unavený a bolavý, ale je tu spousta pozitiv, která si odnáším. Až do dneška jsem s FW46 nikdy nejel více než osm kol v řadě a dnes jich bylo 53 a ve velmi vysokých teplotách na trati. Myslím, že jsem odvedl dobrou práci při šetření pneumatik, abych zvládl jednu zastávku. Jsem velmi šťastný za tým. Bylo skvělé přivézt jim po vší té tvrdé práci, kterou vynaložili, abych se tento víkend dostal do tempa, pozitivní výsledek z mého prvního závodu. Samozřejmě je stále na čem pracovat, ale jsem velmi nadšený, že za dva týdny naskočím zpět do vozu a znovu vyrazím závodit.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Bylo to nervy drásající odpoledne, ale se skvělým finišem! Po neuspokojivém víkendu v minulém týdnu se tým odrazil ode dna solidním výkonem. Alex byl dnes vynikající, když dokázal využít strategii jedné zastávky, udržel Alonsa jedoucího na dva pit-stopy, a držel se těsně Magnussena s 10sekundovou penalizaci. Jeho místo je zasloužené a je velmi šťastný, že je zpět na bodech. Franco absolvoval první závod skvěle, na začátku se probojoval před několik vozů. Také se mu podařilo využít strategii jedné zastávky s dobře zvládnutým dlouhým stintem na tvrdých pneumatikách. Může se ohlédnout za působivým prvním víkendem a zaslouženým místem v závodě.

Nyní necháváme Evropu za sebou a za dva týdny v Baku zahájíme poslední etapu osmi zámořských závodů. Těšíme se na další Grand Prix, protože do vozů přinášíme více výkonu a stále je o co hrát.

Haas

Kevin Magnussen, 10. místo:

Jsem spokojený s naším závodem, ale jsem zklamaný z penalizace. K ní je asi zbytečné se vyjadřovat. Jsem spokojený s dnešním bodem, vyvážením a výkonem vozu, naší strategií - to si odsud můžeme odnést.

Nico Hülkenberg, 17. místo:

Bylo to velmi špatné první kolo; Při nájezdu do osmé zatáčky jsem čelil útoku Daniela Ricciarda, takže jsem se přesunul na vnější stopu, ale po předjetí mi opravdu nenechal prostor, takže jsme se dostali do kontaktu a to mě rozhodilo. Motor přešel do anti-stallu, chvíli trvalo, než jsem to vyřešil a ztratil jsem několik dalších pozic – víceméně v té době to vypadalo velmi obtížně. Závodní incident s Juki Cunodou znamenal, že jsem musel zajet do boxů kvůli výměně předního křídla plus penalizace, kterou jsem si musel odpykat, ztratil jsem mnoho času, takže bylo po závodě. Bylo velmi dobré, že Kevin měl silný drive, odnášíme si aspoň něco.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Je skvělé získat jeden bod, zejména z Monzy – okruhu s nízkým přítlakem – v předchozích letech jsme tu nebyli konkurenceschopní, takže se ukázalo, že jako tým pracujeme opravdu dobře, abychom přinesli konkurenceschopný balíček s nízkým přítlakem. Kevin poté, co se dozvěděl o penalizaci, bojoval hodně tvrdě a vytvořil si 10sekundový náskok na Fernanda Alonsa. Bylo úžasné, jak byl blízko i Albonovi, takže to byl dobrý souboj. Na druhou stranu jsme neměli dostat Kevina na pozici za Gaslyho, takže práce v boxech opět nebyla perfektní - něco, co musíme zlepšit. Nicův závod byl docela brzy prakticky ukončen, jsme nemohli nic dělat. Pozitivní je, že oba jezdci označili auto za slušné, zejména stabilitu, což jim umožnilo možnost stíhat soupeře.

Aston Martin

Fernando Alonso, 11. místo:

Dnes to byl obtížný závod. Maximalizoval jsem tempo, jak nejlépe jsem mohl. Byl jsem schopen tlačit vůz k limitům, takže v tomto ohledu jsem spokojený, ale bojoval jsem s relativní rychlostí vozu na trati. Na začátku závodu jsem byl na bodech a dokázali jsme uplatnit undercut na Albona - myslet jsem, že všechny týmy pojedou závod se dvěma zastávkami. Na konci už nebyl prostor, abych dohnal onu této extra zastávku. Byl jsem jen 0,2 sekundy za Magnussenem a sekundu za Albonem, takže je zklamáním, že jsem dnes nezískal žádné body. Budeme se dál snažit.

Lance Stroll, 19. místo:

Dnešní výsledek byl víceméně takový, jaký jsem očekával. Celý víkend jsem nebyl dost rychlý, abych mohl bojovat o lepší pozici a věděl jsem, že ze sedmnáctého místa toho moc udělat nepůjde. Do závodu jsem šel s otevřenou strategií jedné nebo dvou zastávek, ale když jsme viděli úroveň degradace pneumatik, rozhodli jsme se dvakrát zastavit. Na konci jsem pak zastavil potřetí, abych se pokusil zajet nejrychlejší kolo. Nakonec je zřejmé, že nám chybí potřebný výkon, nadále se soustředíme na to, abychom se ho pokusili přenést do vozu.

Mike Krack, šéf týmu

Když se podíváme na vozy kolem nás, je lákavé říct, že jsme mohli zkusit strategii jedné zastávky, ale víme, že náš vůz pneumatiky nešetří, proto dnes rozhodnutí nebylo snadné. Viděli jsme, že i další týmy čelí stejnému obtížnému dilematu. Fernando bojoval celé odpoledne o body a až do posledního kola pronásledoval Albona a Magnussena, ale nakonec nám prostě jedno kolo chybělo. Věděli jsme, že to bude těžký závod, potřebujeme najít větší výkon, abychom mohli konkurovat ve velmi těsném středu pole. Budeme držet hlavy dole, abychom se v Baku vrátili silnější.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 13. místo:

Nakonec jsme dnes nebyli dostatečně rychlí, a penalizacemi to nebylo. Snažil jsem se a po startu si užíval závodění kolo na kolo, ale v osmé zatáčce jsem se dostal do kontaktu s Nicem. Mluvil jsem s ním po závodě, myslel jsem si, že máme prostor, ale ucítil jsem kontakt, takže ode mě neměl dost místa, proto jsem se mu omluvil. Je to těžké, protože závodíte tvrdě, ale i ty nejmenší rozdíly dělají rozdíl. Vůz se poté choval dobře a jel jsem tvrdě jak jen to šlo. Od pátečního odpoledne do dneška jsem se snažil dostat z vozu maximum. Osobně se tento víkend cítím mnohem lépe; byli jsme blízko zisku bodů.

Juki Cunoda, odstoupil po kolizi

Dnes jsem docela frustrovaný, je to škoda, protože můj závod skončil několik kol po startu kvůli kontaktu s Hülkenbergem. Snažil jsem se nechat co nejvíce prostoru, ale zdálo se, že si zablokoval kola, ztratil kontrolu a narazil do mě. Bohužel jsem musel vůz odstavit, protože byla poškozená podlaha. Okamžitě jsem to cítil a snažil se pokračovat, ale auto klouzalo a prostě jsem nebyl schopen řídit. Jako další nás čeká Baku a Singapur, náš vůz by tam měl fungovat dobře, takže doufejme, že nás čekají dobré víkendy.

Laurent Mekies, šéf týmu

Za prvé, tento víkend byl skvělou reklamou pro formuli 1, plné hlediště na modernizovaném okruhu v Monze, těšící se na to, po čem většina toužila: vítězství domácího týmu. Naše gratulace patří Ferrari a Charlesi Leclercovi za skvělou jízdu. Co se týče dnešního závodu, dalo by se říci, že byl diktován Hülkenbergem, kdy Daniel dostal 5 sekundovou penalizaci poté, co ho donutil opustit trať. Nico poté najel do Jukiho, což vedlo k tomu, že jsme vůz ze závodu stáhli. Nejvíce frustrujícím aspektem Jukiho odstoupení je absence 40 kol, během nichž jsme mohli docílit porozumění změn, které jsme zde představili. Daniel pak dostal dalších 10 vteřin penalizace, protože jsme první odpykání trestu neprovedli správně. V tomto scénáři budeme muset přehodnotit naše postupy a poučit se z dnešních chyb. Takové věci se stávají, ale naše práce v boxech byla v této sezóně obecně výjimečná. Nyní zůstáváme v Monze na středeční test pneumatik Pirelli a pak budeme mít několik dní na to, abychom viděli, jaké ponaučení si z tohoto víkendu můžeme vzít; zejména pokud jde o aktualizační balíček. Ve skutečnosti měl přijít na řadu v dalším kole v Ázerbájdžánu, ale velký tlak v továrně nám umožnil přivézt jednu sadu dílů sem do Monzy, bohužel jsme si vybrali pro její aplikaci Jukiho vůz. Nemůžeme skrývat fakt, že i bez penalizací by pro Daniela bylo obtížné dokončit závod na bodech. Rozhodující je, abychom se vrátili do čela středu pole; před odjezdem do Baku se zaměříme na analýzu dat shromážděných zde.

Alpine

Esteban Ocon, 14. místo:

Tento víkend jsme zkoušeli pokrýt všechny možné scénáře. Bohužel to nestačilo na zisk žádného bodu. Pro nikoho to nebyl snadný závod a my musíme přehodnotit a pochopit, která strategie mohla být nejlepší. Rozdělili jsme ji a já se zpočátku rozhodl pro jeden pit-stop, takže jsem během prvního stintu vydržel docela dlouho - mnoho dalších týmů udělalo totéž. Ke konci prvního stintu jsem se trápil s pneumatikami, takže možná by středně tvrdé pneumatiky při zpětném pohledu fungovaly lépe. Pozitivní je, že od pátku do soboty došlo k několika solidním zlepšením výkonu, kterým nyní budeme muset lépe porozumět, abychom byli schopni udržet si přehled o problémech, které jsme zažili v Zandvoortu. Za dva týdny jedeme znovu do Baku, kde se musíme ujistit, že se můžeme vrátit na body.

Pierre Gasly, 15. místo:

Bylo to dlouhé odpoledne a jsem velmi zklamaný, protože jsem si myslel, že budeme mít v závodě ve srovnání se včerejší kvalifikací lepší potenciál. Včera jsem měl problém s brzdami; zjistili jsme ho po kvalifikaci a přenesl se do dnešního odpoledne. Vůz hodně poskakoval a chyběla nám přilnavost. Nyní se přeskupíme a analyzujeme důvody, proč jsme tento víkend nebyli schopni být konkurenceschopní ve srovnání s Zandvoortem. Pochopíme a zhodnotíme víkend s cílem vrátit se v Baku silnější.

Oliver Oakes, šéf týmu

Před víkendem jsme věděli, že pro nás bude těžké zopakovat výkon z předchozích závodů a bojovat o body, zejména na této specifické konfiguraci okruhu. Rozdělili jsme strategie s různými startovními pneumatikami, abychom získali určitou flexibilitu. Esteban udělal dobře, když zajel jednu zastávku a prodloužil svůj první stint; s Pierrem jsme se pokusili o dvě zastávky. Oba vozy dokončily závod v rozmezí šesti sekund, takže jsme dnes nemohli udělat o moc víc. Nakonec nám dnes chyběla rychlost na to, abychom bojovali o body. Těšíme se do Baku!

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 16. místo:

Byl to docela čistý, klidný závod; Zvolil jsem strategii jedné zastávky, začal na tvrdé směsi, zkusili jsme něco jiného a doufali, že budeme mít štěstí s načasováním potenciálního safety caru. Bohužel nám to moc nevyšlo, ale myslím, že bylo dobré to zkusit. Když se ohlédnu zpět, jak se závod vyvíjel, neudělal bych nic jinak: získal jsem několik pozic na trati, dostal se na šestnácté místo, ale to bylo opravdu maximum, co jsem mohl udělat. Nedosáhl jsem velkého pokroku, pokud jde o rychlost, náš víkend začal dobře, ale nemohli jsme držet krok s tempem ani se příliš zlepšit, i tak to byl ve srovnání s Zandvoortem určitě lepší víkend. Máme před sebou spoustu práce, abychom udělali další krok, na kterém budeme pracovat před dalšími závody v Baku a Singapuru.

Guanyu Zhou, 18. místo:

Rychlost dnes nebyla dostatečně silná, abych bojoval blíže k bodům, zejména v závodě bez přerušení nebo velkých šoků. I když se naše rychlost oproti minulému víkendu v Zandvoortu jasně zlepšila, jsme ve srovnání s našimi přímými konkurenty vzadu, tedy pokud jde o výkon. Tento víkend jsme zaznamenali určité zlepšení v rychlosti na jedno kolo, ale je jasné, že musíme najít silný bod vozu a předvést bezchybný víkend, abychom získali co nejlepší výsledek. Spíše než spoléhat na štěstí se jako tým soustředíme na to, abychom sklopili hlavy a pokračovali v tvrdé práci, našli těch několik klíčových desetin sekundy, které nás přiblíží k první desítce.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

V dnešním výkonu týmu bychom mohli vidět nějaké pozitivní signály, i když konečné pozice na papíře se příliš neliší od předchozích závodů. Oba jezdci si dokázali dobře poradit se svými pneumatikami, tvrdými i středně tvrdými, což nám umožnilo pokračovat v závodní strategii, kterou jsme naplánovali před závodem s degradací pod kontrolou. Samozřejmě to stále nestačí k boji o body, protože nám chybí celková rychlost, ale balíček s nízkým odporem, který jsme přivezli do Monzy, a změny nastavení, provedené pro kvalifikaci, zlepšily vyvážení vozu a daly Valtterimu a Zhouovi šanci bojovat. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom se dostali do bitvy o body, ale je důležité si uvědomit, že dnes se ztráta na naše přímé konkurenty snížila – je to pozitivní znamení, které musíme mít na paměti.