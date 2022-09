PROHLÁŠENÍ po závodě: Verstappen vypálil Ferrari rybník

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo

Udělali jsme maximum, abychom dnes vyhráli, ale bohužel jsme nebyli dost rychlí. Mrzí mě, že jsme našim skvělým fanouškům dnes nedali radost z vítězství. Zároveň je škoda, že jsme závod museli dojet za safety carem. A naše brzká zastávka? Rozhodli jsme se tak proto, abychom pokryli jezdce za námi. Na výkonnosti budeme dále pracovat.

Mercedes

Lewis Hamilton, 5. místo

Myslím, že když hrozí, že bude závod dojet za safety carem, měl by být prodloužen. Nevidím v tom problém. Jako jezdec vždy chcete víc času. I já chtěl zjistit, jestli bych byl schopen bojovat se Sainzem o další pozici. Celkově to ale pro nás byla dobrá neděle vzhledem k tomu, kde jsme startovali.

AlphaTauri

Pierre Gasly, 8. místo

Když se podívám na výsledek, tak skončit za prvními třemi týmy je to nejlepší, co jsem mohl udělat a jsem opravdu rád, že opět sbírám body. Byl to trochu frustrující závod a myslím, že několik dalších nocí mě bude tlačit ve spánku noční můra v podobě zadního Ricciardova křídla. Zkusil jsem několik věcí, abych ho předjel, náš výkion byl konkurenceschopný, ale dneska jsem nebyl dost rychlý, abych se dostal před McLareny. Připravíme se na Singapur, víme na čem pracovat, jak se zlepšit a budeme se snažit získat další body.

Juki Cunoda, 14. místo

Startovat z posledního místa na roštu je vždy obtížné, ale myslím, že začátek závodu mi vyšel dobře, byl jsem schopen předjíždět. Pak jsem na tvrdých pneu bojoval s rychlostí - bude třeba prověřit naše dlouhodobé tempo a pokusit se to v nadcházejících závodech zlepšit.

Jody Egginton, technický ředitel

Je dobré, že odjíždíme s bodovým přídělem - Pierre zajel solidní závod. Ale zároveň je smutné, že Juki kvůli penalizacím nemohl zužitkovat svůj silný výkon, kterým se tu prezentoval. Pozice na startu mu lepší pozici při boji o body nedovolila. Pierre svedl dobrý boj s McLaren, ale bylo to dva na jednoho a zvlášť Ricciardo se nedal předjet. Strategie McLarenu dopřála Norrisovi určitý prostor k nadýchnutí, ten jsme nemohli pokrýt a tím pádem bylo o výsledku rozhodnuto. Stručně řečeno - je dobré, že znovu bodujeme, ale musíme do popředí dostat obě auta, abychom se v Poháru konstruktéru zlepšili, to je teď jedna z klíčový oblastí, na níž se musíme zaměřit.

Alpine

Esteban Ocon, 11. místo

Dnes to byl náročný závod a je samozřejmě zklamáním, že jsem nakonec skončil jen jednu pozici od bodů. Auto fungovalo dobře a měli jsme dobré závodní tempo, které jsme nebyli schopni předvést v provozu před námi. Přeorientujeme se a maximalizujeme vše pro zbývající závody od Singapuru a dále. Těším se na malou pauzu, abych se vzpamatoval z tří závodů za sebou a plně se připravil na další závody, kde se pokusíme dostat oba vozy zpět na body v našem boji o čtvrté místo v poháru konstruktérů.

Fernando Alonso, nedokončil

Dnes to byl náročný závod a zdálo se, že je pro nás těžké na rovinkách držet krok s vozy před námi. Poté jsme museli auto odstavit s podezřením na problém s tlakem vody, ale musíme prozkoumat, proč se to stalo. Bojovali jsme v první desítce a doufal jsem, že uvidíme šachovnicovou vlajku a budeme na bodech, ale dnes tomu tak nebylo. Byly to dlouhé tři týdny; tým pracoval velmi tvrdě a zaslouží si krátkou přestávku. Dobrou zprávou je, že jsme stále vepředu v boji s McLarenem o čtvrté místo, takže jedeme do Singapuru s cílem být znovu v první desítce.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Určitě jsme zklamaní, že jsme nezískali body v dnešním závodě, kde Esteban skončil na jedenáctém místě a Fernando ze závodu odstoupil, zatímco byl na konkurenční pozici. Vypadá to, že jsme ztratili tlak vody v jeho autě, což znamenalo, že musel zastavit, a my provedeme naše normální vyšetřování, abychom zjistili příčinu a řešení do budoucna. Na Estebanově straně se během jeho druhého stintu dostal do silné pozice – byl o jednu sekundu na kolo rychlejší než ti před ním – a před závěrečným Safety Carem by bojoval o body. Je škoda, že závod neskončil pod zelenou vlajkou a jsem si jistý, že můžeme najít lepší způsoby, jak zlepšit podívanou na závodění v těchto typech scénářů. Jako tým bychom se měli zamyslet nad pozitivy, a když se podíváme na poslední tří víkendy, získali jsme 26 bodů, což je dobrý výkon a pro šampionát velmi cenné. Koncem měsíce se vrátíme silnější do Singapuru, kde nás čekají další vylepšení vozu.

Haas

Mick Schumacher, 12. místo

Vzhledem k tomu, že jsem toho tento víkend moc nenajezdil a navíc měl obtížnou kvalifikaci, abych se nakonec dostal na dohled bodům - dokonce myslím, že mentálně už jsem na nich byl - to nebylo vůbec špatné zlepšení. Williams byl na rovinkách superrychlý, dokonce i při DRS se vzdaloval, takže jsem to musel všemožně zkoušet a nakonec se to povedlo. S předvedeným výkonem jsem celkově spokojen, na trati se mi vedlo, bojoval jsem s ostatními na stejných pneumatikách a nijak jsem neztrácel.

Kevin Magnussen, 16. místo

Hned na začátku závodu v 1. zatáčce jsem dostal ránu zezadu na difuzor, a ten se poškodil - pak už jsem byl pomalý. Poškození bylo příliš velké a přesně nevím, jaký dopad vlastně mělo, proto to nebyl nejlepší den. Vždy doufáte, že ten následující závod bude lepší, Singapur pro nás bude nejspíš vhodnější, takže se těším.

Günther Steiner, šéf týmu

Tento závod pro nás ovlivnili funkcionáři. Kevin měl na startu incident, když do něj soupeř narazil zezadu a poškodil mu difuzor. Dostal penalizaci, protože se nevešel na trať - nemyslím, že by šlo o spravedlivé potrestání. O konci závodu asi není třeba debatovat, stalo se to, co se stalo, ale nemyslím, že by to bylo řešeno správně. Mick odvedl fantastickou práci a vyšplhal se na 12. místo, což bylo vzhledem k jeho malému vytížení na trati výborné.

Aston Martin

Lance Stroll, nedokončil

Měli jsme nějaké problémy s autem, tak jsme se rozhodli odstoupit a starat se o motor. Je škoda, že jsme tento víkend nemohli být více v mixu, ale tak to v F1 někdy bývá. Musíme se podívat na to, proč to pro nás na této trati bylo tak složité, a zjistit, co se z toho můžeme naučit. Myslím, že za pár víkendů budeme konkurenceschopnější v Singapuru, což je úplně jiný okruh než tady.

Sebastian Vettel, nedokončil

Bohužel jsme měli problém s ERS a museli jsme zastavit auto. Předem jsem si všiml poklesu výkonu a pak mi bylo řečeno, abych zastavil. Celkově to pro nás byl prostě náročný víkend. Doufal jsem ve slušný závod, ale měli jsme problémy s tempem a pak jsme měli problém, který nás donutil odstoupit. Atmosféra však byla fantastická, takže obrovské díky fanouškům za podporu tento víkend.

Mike Krack, šéf týmu

Lance v prvních kolech tvrdě bojoval a jel až na desáté místo, ale na této trati jsme neměli úplně tempo a jak závod postupoval, bylo jasné, že body jsou mimo dosah. Do konce zbývalo 14 kol a preventivně jsme vyřadili Lance, abychom ušetřili najeté kilometry motoru. Sebastianův závod byl relativně krátký, když byl nucen odstoupit v 11. kole s podezřením na problém s ERS. Než se objevil kouř, ztrácel výkon a požádali jsme ho, aby zastavil auto. Přesuneme se na konci tohoto měsíce do Singapuru – okruhu, kde očekáváme komplexnější představení.