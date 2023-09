Kvalifikace pro Sainze s Verstappenem a Leclercem v zádech

Kvalifikaci na složitém italském okruhu Monza odstartoval Juki Cunoda s časem 1:23,234, Liam Lawson byl o dalších 6 desetin zpět. Po této dvojici si i ostatní jezdci začali připisovat svá rychlá kola, jen ve Ferrari se svým výjezdem čekali. Mezitím byl odebrán čas Verstappenovi za překročení traťových limitů v 7. zatáčce. K hříšníkům se přidal i Alonso se Strollem, což napomohlo Albonovi k jednomu z nejrychlejších časů. Esteban Ocon se na výjezdu ze zatáčky Ascari dopustil jezdecké chyby, přičemž po týmu žádal kontrolu pravé části jeho vozu Alpine A523. Nejrychlejšími na trati se zdáli být jezdci Red Bullu s oběma Ferrari v zádech. Trať zaplněna jako při závodě byla na konci první části kvalifikace. První sektor patřil Williamsu a jezdci se neztratili ani ve zbytku okruhu - Albon druhý a Sargeant šestý. Po Q1 už v kvalifikaci nepokračovali Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen a Lance Stroll.

Začátkem druhé části kvalifikace přišla z ředitelství závodu zpráva o vyšetřování obou jezdců Ferrari - při svých přípravných kolech byli až moc pomalí, což nová pravidla nedovolují.

Ferrari's Charles Leclerc and Carlos Sainz are under investigation for not following the maximum lap time instructions! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Golp5zC2Bc