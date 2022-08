"F1 se do Ruska nikdy nevrátí," říká Domenicali. Hrozí, že přijdeme také o závod ve Spa

Rusko mělo svůj závod v Soči a plánovalo modernizaci okruhu nedaleko Petrohradu, kam ho chtělo přesunout. Po napadení Ukrajiny však bylo z kalendáře vyřazeno, k podobným krokům sáhla také ostatní sportovní odvětví. F1 se tam navíc jen tak nehodlá vrátit.

Rusko už nikdy víc

"Vždy jsem věřil tomu, abyste nikdy neříkali nikdy. Ale v tomto případě můžu určitě slíbit: už s nimi nebudeme jednat. Už žádné další závodění v Rusku," říká rezolutně Domenicali.

To se samozřejmě nelíbí ruským pořadatelům, kteří ústy svého šéfa Alexeje Titova sdělili: "Současná situace ve světových sportech je extrémně politizovaná. Je zapotřebí s tímto nahlížet na Domenicaliho výroky. To, co uvedl, je čirou politikou, která nemá nic společného se skutečným duchem sportu."

"Budoucnost našich vztahů je dnes skutečně nejasná. Domenicaliho pozici bereme při naši další práci v potaz," komentuje nelibě zástupce společnosti Rosgoňki, která podle něj Formuli 1 předem zaplatila za zrušenou Velkou cenu Ruska 2022.

F1 do Soči ani nikde jinde do Ruska v blízké budoucnosti nezamíří | foto: Formula1.com

"Existuje dluh, je potvrzený a naše pozice se vůči tomu nemění. Očekáváme vrácení poplatku bez ohledu na současnou pozici FOM vůči pořádání závodu v Ruské federaci," dodává Titov.

Co bude se Spa?

V zákulisí se hovoří také o možném konci závodění ve Spa-Francorchamps, byť se pořadatelé chlubí tím, že na víkend prodali 360 tisíc vstupenek. I přesto jsou stále bez kontraktu, za což někteří Domenicalimu spílají - belgický okruh patří mezi oblíbené historické tratě.

"Neprodávám duši F1, jde o normální změnu. Otevíráme se světu," hájí se Ital nařčením. F1 nedávno přivítala nové podniky: začalo se jezdit v Kataru, Saúdské Arábii či v Miami a příští rok by mělo přibýt Las Vegas, již třetí americký závod.

"Peníze jsou důležité všude, i pro nás. Ale nechci se dívat jen na peníze - celkový balík musí být správný. Kdybychom si hleděli jen bankovního účtu, kalendář by rozhodně vypadal jinak," vysvětluje Domenicali, který je se zástupci belgického okruhu stále ochotný jednat o možném prodloužení smlouvy.