V druhém tréninku nejrychlejší Leclerc, oba McLareny vysoko

Druhý trénink, ve kterém dosahovala teplota vzduchu 33 °C a teplota trati byla okolo 55 °C, nám odstartovaly vozy Aston Martinu, ale první čas si zapsal až Magnussen, protože oba zelené monoposty zajely ihned do boxů. Po prvních pokusech patřil nejrychlejší čas Leclercovi (1:18,911), který jako většina startovního pole vyjel ze svého boxového stání na středně tvrdé směsi. Na nejměkčí jsme viděli Albona (+1,759) s Latifim (+2,679).

Po uplynutí 10 minut se Leclercovi přiblížil nejvíce Sainz (+0,637) s Verstappenem (+0,743). O čtvrté místo bojoval Alonso a Pérez, ale ztráta se vždy pohybovala už okolo jedné vteřiny. Příjemným překvapením byly výkony obou jezdců Aston Martinu, oba zajížděli časy v TOP 10.

Jezdci Williamsu to stále zkoušeli na nejměkčích pneumatikách, ale Alex Albon probrzdil první zatáčku a skončil v hodinách.

Sainz zrychlil a přiblížil se Leclercovi na 4 desetiny, ale v tu chvíli stanovil na nejměkčí směsi nejrychlejší kolo Lando Norris - 1:18,662. Na červené byl vysoko i Alonso s Vettelem. Těchto podmínek vyzkoušel i Leclerc a vrátil se na první pozici s časem 1:18,445.

Podmínky na Hungaroringu sedly také McLarenu, protože Norris se stále držel na 2. místě a Ricciardovi patřilo 5. místo. Nedařilo se ale Mercedesům, oba jezdci zajížděli časy kolem 10. místa a stěží byla jejich ztráta menší než jedna vteřina.

V poslední třetině FP2 byl do boxů povolán Charles Leclerc. Monačan si stěžoval, že jeho motor ztrácí po převodu na 4. rychlostní stupeň výkon, tento problém zaregistrovala i boxová zídka. Ale problém se podařilo vyřešit a Monačan tak mohl vyjet opět na trať.

