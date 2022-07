První maďarský trénink pro Sainze

Začátek prvního tréninku na GP Maďarska psal svůj příběh v klidném rytmu. Trať byla ještě zelená, takže ani zajížděná kola neměla příliš reprezentativní hodnotu. Průběžné čelo výsledkové listiny patřilo Leclercovi, za kterým byl jen o devět tisícin vteřiny Verstappen.

Pozornost na sebe upoutal Haas. Americký tým přivezl výrazně vylepšený monopost, který velmi připomíná Ferrari. Na otázky novinářů odpověděl šéf stáje Guenther Steiner takto: „Přece nebudeme kopírovat Williams,." Aktualizovaný stroj dostal v Maďarsku jen Magnussen. Mick Schumacher si na něj musí počkat.

Další zajímavostí bylo poskakování. Zdá se, že týmy už dokázaly tuto komplikaci vyřešit, protože na dlouhé maďarské rovince prakticky nebylo po poskakování ani vidu ani slechu. Je tedy otázkou, jak to nakonec dopadne se zamýšlenou úpravou pravidel pro příští sezonu.

Co se týká rychlých kol, tak to nejrychlejší předvedl Sainz před Verstappenem a Leclercem. Slušně vypadá také McLaren a odepisovat nelze ani Mercedes. Navíc na zítřek je předpovídán déšť, který by kartami mohl výrazně zamíchat. Zdá se ale, že Ferrari s Red Bullem jsou opět krok před konkurencí.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:18,750 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:18,880 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:19,039 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:19,299 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,606 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:19,622 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,710 8. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:19,841 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:20,348 10. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:20,377 11. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:20,383 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:20,414 13. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:20,456 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:20,695 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:20,810 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:20,834 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:20,921 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:21,027 19. 88 Robert KUBICA pol Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:21,179 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:21,413

