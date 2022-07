Vettel je pobouřen chováním fanoušků, incident potvrdil Toto Wolff

Čtyřnásobný mistr světa plnil agenturní zprávy, webové stránky a diskusní fóra svým jednáním na sobotní povinné schůzce pilotů. Neuteklo příliš mnoho vody a rodák z Heppenheimu se opět nechal slyšet, ovšem tentokrát šlo o záležitost ze zcela jiného soudku.

Jak pětatřicetiletý pilot uvedl, byla během rakouského závodního víkendu řada fanoušků vystavena ze strany jejich "kolegů" v ochozech obtěžování, včetně homofobních a rasistických urážek, nadávek a dalších nevhodných komentářů. FIA na toto upozornění reagovala a oznámila, že s promotéry závodu celou situaci prošetří a bude vyžadovat exemplární řešení.

"Hrozné, že? Myslím, že je jenom dobře, že se takové věci konečně řeší, jsme teprve na začátku. Ať jsou ti lidé kýmkoliv, měli by se za sebe stydět a měl by jim být zakázán přístup na jakýkoli závod do konce života. Myslím, že by měla fungovat nulová tolerance. Pokud se lidé dobře baví a popíjejí, třeba i přes míru, je to sice na jedné straně fajn, ale na druhé je to neopravňuje k podobnému chování. Jsou součástí závodů, to by si měli uvědomit," uvedl Vettel po Grand Prix Rakouska s tím, že vyžaduje pro provinivší se fanoušky patřičný trest.

Své k tomu řekl i Lewis Hamilton, který je prý zklamán a znechucen. "Návštěva GP by nikdy neměla být stresující či bolestivá pro fanoušky, něco se musí udělat, aby závody byly pro všechny bezpečným místem. Prosím, pokud něco podobného uvidíte, ozvěte se hlídačům a bezpečnostním složkám. Nemůžeme sedět a nic nedělat, aby se to opakovalo," uvedl Brit.

FIA už před začátkem závodu vydala následující prohlášení: "Byli jsme upozorněni, že někteří fanoušci byli během závodního víkendu vystaveni zcela nepřijatelným komentářům. Diskutovali jsme o tom s promotéry, budeme mluvit s těmi, kteří incident nahlásili - bereme to opravdu vážně. Podobné chování je nepřijatelné a nebude tolerováno, ke všem příznivcům se musí přistupovat s respektem. Doufáme, že odpovědné složky a úřady se s danou situací co nejrychleji vypořádají, neboť pro podobné záležitosti není v závodech ani ve společnosti jako celku žádné místo. Požadujeme pro fanoušky bezpečný prostor, aby si náš sport mohli užít." Prozatím ale nebyly zveřejněny ani konkrétní osoby či skupiny, ani podstata provinění.

Toto Wolff důrazně události v garáži Mercedesu odsoudil | foto: Mercedes AMG F1 Team

Podle dostupných zpráv se mělo jednat o nadávání, pokřikování, osahávání a další podobné chování. Zprávy o tom zaplnily sociální sítě. Dnes se na oplátku nejméně jedna fanynka Lewise Hamiltona, která toto chování ohlásila, dostala do paddocku jako gesto od týmu Mercedes. Tu prý měl nejdřív slovně napadnout podnapilý návštěvník, jenž jí osočil, že přeje Hamiltonovi a poté se jí pokusil nazvednout oděv. Nebyla prý však zdaleka jediná.

"Víme o tom, co se událo a nesmí se to opakovat. Je třeba podobné věci včas zastavit. Jestliže jste fanoušek F1, ať přejete jakémukoli týmu nebo pilotovi, neexistuje, abyste byli rasističtí nebo homofobní, protože to se s F1 neslučuje - o takové »fanoušky« nestojíme. Je třeba zachovat opatrnost. To, co se dnes stalo kvůli několika opilým jedincům nereprezentuje 99,9 % fanoušků, kteří sem dnes přišli. Vždy se najdou blbci, doufám, že jsme dnes ukázali dobrou show pro ten slušný zbytek a těch pár může zůstat doma," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.