Sedm jezdců šlo po sprintu na kobereček

Sportovní komisaři nejprve povolali Sebastiana Vettela a to kvůli jeho poznámkám ohledně traťových limitů během včerejšího setkání jezdců, ze kterého ve vzteku odešel ještě před ukončením. Za své chování si nakonec vysloužil pokutu 25 000 Eur. "Jezdci nemohou odejít, jak se jim zlíbí, porušil pravidla. Jezdci na jeho úrovni jsou ikony pro všechny závodníky a podle komisařů Vettel v tomto případě standardy špičkového závodníka nesplnil," uvádí se v prohlášení. Dnes se čtyřnásobný mistr světa a pilot Aston Martin ještě sešel i se závodním ředitelem Nielsem Wittichem a situaci vyjasnil. Pokuta platí do konce roku a bude ji muset zaplatit, pokud podobná pravidla poruší ještě jednou. Pokud ne, bude vymazána.

Nebyl to však jediný Vettelův prohřešek. On a další šestici, konkrétně Russella, Ocona, Ricciarda, Schumachera, Péreze a Strolla si vzali sportovní komisaři na paškál kvůli rádiové komunikaci během druhého zaváděcího kola do dnešního spritu, které bylo důsledkem problému s vozem Alfa Romeo na startu. Jezdcům bylo řečeno, že mají zapnout měřic pro rychlost v boxové uličce a řeší se případné porušení pravidel. Asistence pilotům je během zaváděcího kola zakázána. Po setkání s jezdci a manažery týmů, však naznali, že bylo vše v pořádku a k porušení pravidel nedošlo.