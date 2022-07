GP RAKOUSKA: Poloviční radost Ferrari - Leclerc vítězí, Sainzův vůz skončil v plamenech

Přírodní scenérie okruhu byla často narušována oranžovým kouřem, neboť příznivci Maxe Verstappena to nemají do Rakouska také tak daleko, proto mohli vytvořit obhájci titulu de facto domácí prostředí. Na startu se seřadilo pouze devatenáct pilotů, protože Bottas po penalizacích za výměnu komponentů startoval z boxů. Čtveřice Zhou, Cunoda, Vettel a Alonso nazula tvrdou specifikaci, jinak všichni vyrazili do závodu na středně tvrdé.

Verstappen se odpíchl bez potíží a uhájil před oběma Ferrari vedoucí pozici, ale třísky létaly o něco hlouběji ve startovním poli. Pérez se pokusil ve čtvrté zatáčce Schlossgold projet kolem Russella, ale došlo ke kontaktu jeho pravého zadního s levým předním Mercedesu a Mexičan skončil ve štěrkové zóně. Sice využil pomocné komunikace a dojel do boxů, ale se ztrátou třičtvrtě minuty na čelo...

Leclerc se mezitím přiblížil Verstappenovi a v 10. kole poprvé naznačil atak, ovšem před Red Bull se dostal až o dvě kola později ve Schlossgold. Tým zareagoval povolám Maxe do boxů, kde při výměně ztratil několik desetin potížemi na levém předním kole a na tvrdé směsi se vrátil na osmém místě. Duo Ferrari nadále kroužilo po trati a vyčkávalo až do 27. kola (Leclerc) a 28. okruhu (Sainz jr.) - oba rovněž na bílých pneumatikách opět zaveleli k rychlému dostižení vedoucího pilota, jímž se mezitím stal opět Verstappen, jenž dílem předjel své soupeře, zčásti mu udělali prostor zajetím do boxů.

Leclercovi stačilo ke stažení odstupu tří vteřin šest kol - v třiatřicátém si nachystal útok na zatáčku Remus a záhy se začal Maxovi vzdalovat. Red Bull tentokrát čekal tři kola a po bezchybné výměně opět mohl stahovat Ferrariho piloty. Bylo jasné, že u Italů se čeká až na poslední třetinu závodu, což Leclerc potvrdil zajetím do boxů v 50. kole, Sainz jr. v okruhu následujícím. A Charles po návratu letěl - jestliže vyjížděl s odstupem 3,777 vteřiny na Verstappena, po čtyřech kolech ho měl na cílové rovince "na dostřel" a v 53. kole opět v třetí zatáčce šel do vedení.

Chvíli to vypadalo na double rudých ořů z Maranella, jenže když Sainz jr. smazal šestivteřinovou ztrátu a chystal se v 57. kole k útoku na druhou příčku, vypustil jeho motor pruh páry a po vyjetí mimo dráhu ve Schlossgold dokonce záď Španělova vozu začala hořet. Přes jisté zmatky při zajištění vozu - vedení závodu zvolilo VSC, během nějž oba vedoucí piloti ještě absolvovali zastávku "na jistotu" - bylo Ferrari rychle odtaženo a mohlo nastat poslední dějství dramatu.

Krátce po Sainzově odstoupení nahlásil Leclerc do boxů, že se jeho plynový pedál chová divně. Tým ho ubezpečil, že podle dat je vše v pořádku, ale Charles si stěžoval opakovaně - pedál se plně nevracel a Monačan začal mít problémy s podřazováním. Do vysílačky vyděšeně hlásil, že v nízkých rychlostech ztrácel 20 až 30 % výkonu. S vypětím sil dokázal držet zhruba stejné časy jako Verstappen, ale byl tu i strašák v podobě Carlosova odstoupení. Verstappen pochopitelně dostal avízo a zabral naplno, ale i když umazal ze čtyř vteřin ztráty téměř tři, Charles těžce vybojované vítězství obhájil.

Slavit určitě může Mercedes, i když objektivně na stupně vítězů neměl. Hamilton dokonce v počáteční musel opět bojovat s Haasy, ale nakonec držel čtvrtou pozici, i když jako obvykle remcal po poslední výměně proti volbě pneumatik. To Russell byl jiný případ - po úvodní kolizi s Pérezem dostal navíc pětivteřinový trest coby viník incidentu - do boxů zajel ve dvanáctém kole a strávil tu téměř půl minuty, protože kromě odpykání trestu mechanici ještě vyměnili zjevně poškozený přední spoiler. Dokázal se však vrátit do TOP 10 a po druhé výměně ve 41. kole si ještě polepšil.

Zatímco Haasy překvapily, i když Rakousko jim dlouhodobě celkem sedí, a piloti neváhali si zazávodit přímo na trati - Mick Schumacher si zvedl své maximum o dvě místa, piloti McLarenu jeli nenápadný závod s bodovým efektem - a to Norris ještě musel kvůli porušování traťových limitů natáhnout zastávku o pět vteřin. Ještě lépe na tom byla dvojice Alpine - Ocon si zachoval velmi dobrou pozici a po několika zajímavých soubojích uhájil pátou příčku. Dařilo se i Alonsovi, jenž po startu z předposlední pozice v posledních kolech odsunul za sebe Albona a Bottase, otázkou ovšem je, zda jeho bodované umístění bude konečné, protože krátce před koncem závodu byl avizován přestupek při poslední zastávce v boxech. Pokud by byl potrestán, radoval by se další "stíhač" - Bottas po startu z boxů dokázal dotáhnout TOP 10 a na desáté místo se dostal díky předjetí statečně bojujícího Albona tři kola před cílem. Ovšem Alonsovu finiši nedokázal Fin odolat.

Pokud bychom v Rakousku chtěli najít smolaře dne, museli bychom vybírat mezi Gaslym a Vettelem. Francouz zažívá krátkodobou krizi a na Red Bull Ringu se projevila v plné nahotě. K už zmíněné penalizaci za porušování traťových limitů přibyla druhá, když ve 40. kole ve Schlossgold vyprovodil z trati Vettela - komisaři měli o celé záležitosti naprosto jasno a během dvou kol měl viník rozhodnutí na talíři. Sebastian skončil po hodinách napříč trati, ale dokázal se rychle vrátit do normálního směru - ovšem jeho šance na lepší umístění byly tytam.

Závod provázelo velké množství varovných napomenutí a bíločerných vlajek, ty si vysloužili Norris, Zhou, Hamilton a Schumacher. Nakonec ale tresty dostali Pierre Gasly a Lando Norris v podobě pěti vteřin. Ovšem i vedení zmatkovalo, protože chvíli avizovalo, že Gasly po zastávce trest neodestál - aby posléze uvedlo vše na pravou míru.

Fanoušky F1 může mrzet, že nás čeká dvoutýdenní pauza, než se vrátíme do světa rychlých kol ve Francii. Každopádně i když s ohledem na bodový odstup je Leclercovo vítězství vlastně jen kosmetickou úpravou, není vyloučeno, že zdramatizování šampionátu bude pokračovat.

GP Rakouska (Spielberg) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 25 1:24.24,312 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 19 + 1,532 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 41,217 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 58,972 5. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 10 + 1:08,436 6. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 8 + 1 kolo 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 1 kolo 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 4 + 1 kolo 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 2 + 1 kolo 10. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1 + 1 kolo 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 14. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 15. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 17. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 18. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari motor 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing odstoupil 20. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing odstoupil Nejrychlejší kolo: 33 Max VERSTAPPEN Red Bull RB18

Red Bull RBPTH001 1:07,275

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ