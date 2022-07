PROHLÁŠENÍ po závodě: "Tohle jsem potřeboval," ulevilo se Leclercovi

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Byl to dobrý závod. Měli jsme rychlost. Na začátku jsme měli dobré souboje s Maxem a ten závěr byl nesmírně náročný. Měl jsem problém s plynovým pedálem. Zasekl se na dvaceti nebo třiceti procentech při nižších rychlostech, takže to bylo náročné. Zvládli jsme to a dojet do konce a jsem moc šťastný. Podivné je, že ten můj problém se objevil ve víceméně stejné chvíli, jako když vypověděl Carlosovi službu motor a to jsem měl také na mysli. Věděl jsem, že to není problém s motorem, protože to bylo jen o pedálu, z něj jsem měl špatný pocit, naštěstí jsme to vydrželi až do konce. Rozhodně jsem to vítězství potřeboval, těch posledních pět závodů bylo pro mě i celý tým hodně náročných. Takže konečně ukázat, že máme rychlost a že to zvládneme je neuvěřitelné. Musíme na to tlačit až do konce.

Carlos Sainz, nedokončil

Neměl jsem žádnou zpětnou vazbu z motoru, že by se něco podobného mělo stát. Bylo to velmi náhlé. Trošku se mi nedostává slov, protože je to pochopitelně velká ztráta bodů a výsledek pro tým, protože to mohl být jednoduchý double. Oheň, rozhodně hodně velké poškození. Není to ideální a musíme se na to dál podívat, ale rychlost jsme měli, opotřebení pneumatik bylo mírné a byli jsme rychlí, takže to přijmu a co nejrychleji otočím list. Je to o to náročnější, že jsme mohli v tabulce konstruktérů dostat Red Bull, který by dojel s jedním vozem. Je to bolestivé, ale musíme se dál snažit. Otočit list a je před námi stále ještě dost času.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Byl to náročný den, vypadalo to, že se trošku trápíme s pneumatikami a pokračovalo to na každé sadě. Hodně se opotřebovávaly a nemohl jsem tak opravdu zaútočit na Charlese, nicméně druhé místo je po těžkém dni dobrý výsledek. Je skvělé tu vidět tolik fanoušků, kteří do Rakouska přijeli. Bohužel jsem jim nemohl nabídnout vítězství, ale druhé místo je dobré. Lepší, než jsme čekali. Chyběla nám rychlost a nechápu to opotřebení pneumatik, proč to bylo tak zlé. Vypadalo to, že mě Carlos předjede, ale nakonec měl problém s motorem. Ztratili jsme tak jen pět bodů a to není špatné ve špatný den. Bylo to dnes náročnější než jsme čekal, ale to se občas stává. Chyběla mi přilnavost, pneumatiky se nechovali, jak bych si přál a opotřebovávaly se. Vypadá to, že jsme jednoduše neměli den a oni měli silný den. Dnes to pro nás nevypadalo dobře, ale věci se mohou rychle změnit a tak těžko řici, jak se to bude vyvíjet dál.

Sergio Pérez, nedokončil

Ohledně té nehody, byl jsem jasně vepředu. Bylo na Georgovi, aby si opravdu kontrolovat vůz, což jasně nezvládl a tak jsme kolidovali. Nemohl jsem udělat nic jiného, dal jsem mu dostatek místa. Už tak jsem byl blízko kačírku, abych se ujistil, že je tam dost místa pro oba, abychom tu zatáčku projeli. Dostali jsme jasné instrukce, jak nechávat místo pro ostatní v zatáčkách. Pro George a jeho jízdu, byl jsem tím manévrem velmi překvapen. Je to velké zklamání. Velké zklamání pro tým, protože dnes jsme měli hodně příležitostí, ale poškození vozu bylo příliš velké na to pokračovat. (pozn.red. Komisaři rozhodli, že za kolizi nese vinu Russell a obdržel za to trest.)

Christian Horner, šéf týmu

Dnes to jsou důležité body a gratuluji Ferrari, kteří byli během většiny závodu nejrychlejší vůz. Max na to na konci šlápl, ale naše opotřebení pneumatik bylo větší než v polovině prvního stintu, takže to bylo těžké. Ferrari vypadalo, že s nimi takový problém nemá a měli rychlostní výhodu a to vám dává více strategických možností. Ztratit Checa bylo zklamání. byla to pro ně také smůla, s Carlosem, ale na konci jsme měli dobrou rychlost a máme nejrychlejší kolo, ale neměli jsme tu pohodu co včera a to musíme prozkoumat. Během dvou závodů jsme ztratili jen pět bodů s Maxem, což není špatné. Ale jsme hodně zklamání kvůli Checovi. Nemyslím, že Mercedesu se líbí naše auta jedoucí vnějškem v zatáčce čtyři. Zabojujeme zase ve Francii.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 3. místo

Díky všem fanouškům, neuvěřitelný dav. Rozhodně jsem pódium nečekal, včera to bylo náročné. Měli jsme celkem těžký víkend. Jako tým jsme získali třetí a čtvrté místo, což je dost bodů a můžeme se odtud posunout. Nejprve chci také poděkovat všem v garáži, kteří tvrdě pracovali a opravili vůz. Měl jsem úplně nový vůz v sobotu ráno a bohužel je to něco, co nedělám často. Během víkendu jsme se zlepšili, takže v tom musíme dál pokračovat. Byla to skvělá náprava pro celý tým, třetí a čtvrté místo a ty body. Jen tak dál. Trošku jsme ztrátu ukusovali, ale ti před námi jsou pořád dost rychlí. Občas to v kvalifikaci vypadá, že bychom mohli být v první trojce, ale s tou nehodou to tento víkend nebylo možné. Potom jsem měl nové auto, nové šasi, stejný motor a novou převodovku, myslím. Auto se nechovalo stejně jako v pátek, ale bylo to hodně, hodně podobné a vypadalo to, že se neustále zlepšuje čím déle jsem s ním jel.

George Russell, 4. místo

Byl to frustrující incident v prvním kole. Pozdě a tvrdě jsem zabrzdil a Checo měl čistou stopu. Jakmile jsme začali zatáčet, věděl jsem, že dojde ke kontaktu, protože jsem byl už na limitu auta. Brzdil jsem tvrdě, jak to jen šlo a také tak zatáček, ale on měl více přilnavosti v závodní stopě. Kontakt je jedna věc, penalizace druhá, ale potom šlo i o poškození vozu, které mě stálo deset sekund v prvním stintu. Potom jsem měl 20 sekundovou zastávku v boxech a vyjel sedmnáctý, musel jsem tedy všechny ty auta předjet. Když se za tím ohlédnu, asi to bylo ok, ale očekával jsem víc. Stálo mě to kolo na začátku, ale ani tak jsem se necítil tak rychlý, jak jsem na konci čekal. Když se podívám na data, asi jsem měl podobnou rychlost jako Lewis. Ale musel jsem se dostat přes ten provoz a poškodil si tím pneumatiky. Takže ten výsledek je slušný. Jako tým jsme stále víc pozadu, než bychom si přáli. Ale ta ztráta se rozhodně zmenšuje. Nicméně kdykoliv jsme přivezli novinky, bylo to na okruhu, který našemu vozu sedí, takže se nechceme nechat příliš unést.

HAAS

Mick Schumacher, 6. místo

Bojovat znovu s Lewisem bylo úžasné. Ve srovnání se včerejškem jsem se cítil značně odlišně, věděl jsem, že musíme dobře nakládat s pneumatikami. Velice záhy mi bylo jasné, že nepůjde jen o jednu zastávku, už jenom proto, jak se auto chovalo - také povětrnostní podmínky byly jiné a těžko zvládnutelné, především vítr. Bylo to těžké, ale po Silverstone jsme bodovali opět oběma auty, takže všichni v týmu mohou být nadšení. Je také skvělé být zvolen pilotem dne, takže děkuji všem.

Kevin Magnussen, 8. místo

Byl to pro náš tým skvělý víkend. Měli jsme po čtyřech nebo pěti závodech také trochu štěstí, ale všechno špatné je k něčemu dobré. Je důležité se tomu nepoddat a to štěstí, jako v posledních dvou Grand Prix, nakonec přijde. Tento víkend jsme byli dostatečně rychlí, i když jsem se celý závod potýkal s motorem, takže jsem se modlil k bohu, aby mi neexplodoval, naštěstí se to nestalo, takže jsem nesmírně rád, že jsem mohl závod bez potíží dokončit. Byla to vynikající kvalifikace, sprint i závod, takže jsem superšťastný.

Günther Steiner, šéf týmu

Fantastický výsledek pro tým, dva vozy na bodech a návrat na sedmou příčku v Poháru konstruktérů. Jen u Kevinova motoru byl malý problém, ale všechno dopadlo tak dobře, jak jen mohlo. Celému týmu patří velký dík za veškeré jeho úsilí.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 15. místo

Tenhle závodní víkend můžeme odepsat, chyběla nám rychlost. Neviděl jsem záběry, ale dostal jsem penalizaci, takže to asi budu já, kdo může za střet se Sebastianem. Snažil jsem se tvrdě bránit, jak to jen šlo, ale v té zatáčce to je vždycky složité a on se bohužel otočil. Potřebujeme maximální restart, máme půldruhého týdne na to, abychom se pokusili přijít na to, proč jsme tak pomal, a najít způsob, jak se v následujících závodech zlepšit. Doufejme, že nový balíček nám umožní se ve startovním poli posunout a budeme opět konkurenceschopní.

Juki Cunoda, 16. místo

Byl to dlouhý a těžký závod. Tento víkend jsem trpěl absencí rychlosti a od druhého tréninku jsem opravdu bojoval s vozem, soustavně klouzajícím a nestabilním. Musíme se podívat na příčiny problémů, protože v datech jsme nenašli nic, co by dokázalo tento náročný víkend nějak objasnit. Osobně jsem dnes do toho dal všechno a myslím, že v dané situaci jsem nemohl udělat o moc víc; je to doposud nejtěžší závodní víkend, jaký jsme letos absolvovali.

Jody Egginton, technický ředitel

Byl to pro nás tak trochu očistec, protože jsme nebyli schopni dosáhnout žádného pokroku. Navíc Pierre dostal dvě penalizace a ty ho srazily ještě více dozadu. Brzy bylo jasné, že se pojede na dvě zastávky, takže jsme stáhli Pierra, aby se tak posunul vpřed, ale bohužel se dostal do silného provozu a ten ho pozdržel, pak už to bylo těžké. Totéž jsme zkusili u Jukiho, získat pozice přes pit-stopy, ale dnes nebyl rychlý. Celý závod byl vzadu, vyšli jsme naprázdno. Musíme toho prověřit opravdu hodně. Teď se soustředíme na to, abychom zvládli aktualizaci vozu pro Grand Prix Francie a opět se vrátili do středu pole.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.