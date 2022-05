Kdy představí Ferrari další významné novinky na voze? Hned tak to nebude.

Letošní ročník je na špici zatím ve znamení těsných soubojů Ferrari a Red Bullu. Obhájce titulu Max Verstappen po posledním závodě v Barceloně poprvé vystoupal do čela šampionátu jezdců před Charlese Leclerca. Dohnat značnou ztrátu se také snaží Mercedes, který postupně řeší chování jejich vozu.

Týmy se tak shodují, že kromě chyb či technických problémů, bude letos klíčový i vývoj monopostů během roku. Ferrari přivezlo vůbec první řadu novinek právě minulý víkend do Španělska.

Ačkoliv si v Maranellu uvědomují, že ve vývoji nesmějí polevit, zároveň musejí udržet finance ve stanovených limitech. Právě proto novinky, konkrétně například podlahu, přivezli až do Barcelony. A nyní prý s dalšími budou zřejmě čekat až do července, konkrétně by to mělo být do Velké ceny Velké Británie na okruhu v Silverstone. Kromě ceny však mají i další důvody.

"Hodně rozhodující jsou finanční stropy. Musíme se na to podrobně podívat a neutrácet zbytečně, protože to si prostě nemůžeme dovolit. Myslím, že novinky přivezeme, až nějaké důležité budeme mít. Nebude to v každém závodě. Navíc se podívejme na následující místa v kalendáři. Třeba do Monaka přivezete možná tak upravené přední zavěšení. Potom následuje další městský okruh v Baku," popisuje pro Motorsport.com šéf italského týmu Mattia Binotto.

S posledními novinkami byli sice spokojeni, ale odstoupení Leclerca kvůli závadě motoru je rozhodně nepotěšilo. Vedení týmu i jezdci se však po závodě snažili najít spíše pozitiva a těch podle nich byla spousta.