Russell: "Bere dech - to drncání je pro jezdce neudržitelné"

V Imole se Mercedes dočkal překvapivého čtvrtého místa v podání George Russella. Jeho týmový kolega a sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton dojel třináctý. "Lewisi, je mi líto, co jsi dnes musel řídit. Vím, že se řídit nedá a tak jsme si nezasloužili body. Jdeme dál, ale byl to hrozný víkend," komentoval rádiem závod šéf týmu Toto Wolff. "Jo, bez obav, Toto. Dál tvrdě pracujme," odpověděl mu Hamilton. "To budeme. Dostaneme se z toho," ujistil svého jezdce Wolff.

Mercedes se trápí s pochopením vozu a tápe, jak jej dostat do správného provozního okna. Jedním z problémů je také silné drncání auta jako důsledek nových pravidel. Týmy si s tím poradili, ale Mercedes to trápí opravdu hodně. Stačí se podívat na záběry jejich vozu při jízdě na rovinkách...

A jaký je to pocit přímo v autě? "Když je auto ve správném provozním okně a pneumatiky také - kromě toho skákání - se řídí dobře. Ale to drncání. To bere dech. Je to opravdu extrémní, nikdy jsem nic podobného nezažil. Opravdu doufám, že najdeme řešení. Že ho najde každý tým, který se s tím potýká. Protože tohle pro jezdce není udržitelné, aby to tak pokračovalo. Tento víkend je to poprvé, kdy jsem se opravdu hodně trápil se zády a cítil téměř bolest na hrudi, jak to bylo zlé. Ale tohle musíme dělat, jít a zajet nejrychlejší kolo," popsal dnešní zážitek George Russell.

Navíc se jim úplně nepovedla zastávka v boxech. I tak se ale mohl radovat ze čtvrtého místa, když za sebou udržel dotírajícího Valtteriho Bottase v Alfě Romeo. "Zvládl jsem ho udržet za sebou a ubránit se. Je to skvělý okruh, ale za těchto podmínek se to nedá. Jedna jediná možnost k předjetí, jinak nic. Jedna suchá stopa. Nemůžete dělat nic," dodal Brit.