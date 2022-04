Ferrari je letos na boj o titul připraveno mnohem lépe, Mercedes vidí australský víkend černě

Scuderia vede po úvodních dvou podnicích šampionát, když v Bahrajnu obsadila s Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem první dvě místa a v Saúdské Arábii s nimi skončila opět na pódiu za vítězným Maxem Verstappenem z Red Bullu.

Letos postavila své nejlepší auto od sezóny 2018, kdy s SF71H bojovali o titul Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel, jenž tehdy do letní přestávky vyhrál 5 závodů, poté je však Stříbrné šípy předčily ve vývoji s Lewisem Hamiltonem šampionát nakonec ovládli.

Binotto nyní věří, že na tom jsou mnohem lépe než dříve: "Udržet si úroveň vývoje během sezóny je podle mě vždy výzvou – nejen pro nás, ale pro všechny týmy. Je nicméně pravdou, že naši soupeři jsou v tom velmi silní, zatímco jako Ferrari jsme při posledních dvou příležitostech, jež jsme měli v letech 2017 a 2018, ve vývoji ztratili."

Mattia Binotto (uprostřed) je s výkony svého týmu letos velmi spokojený | foto: Scuderia Ferrari

V čem je Ferrari lepší?

"Pokud jde o konstrukci vozu, tam jsme zlepšili své nástroje, kterým jsou simulátor a metodiky a procesy v aerodynamickém tunelu. Dnes jsme ve srovnání s minulostí podstatně lépe připraveni na to, abychom odvedli řádnou práci i ve vývoji," věří šéf Ferrari.

Nyní navíc musí být obezřetnější a více šetřit: "Ve srovnání s těmi časy dnes máme také rozpočtový strop, který ovlivňuje rychlost vývoje. Myslím, že jde o klíčový bod, o klíčový prvek. O to mám obavy – potřebujeme zajistit jeho dodržování, protože boje ve vývoji může jít věc, která změní situaci."

Kvůli financím proto odkládají nasazení novinek na letošní vůz F1-75: "Nejde jen o to, kdy budou připraveny, ale jak už jsem řekl, jde o rozpočtové stropy – snažit se zajistit, abychom neutratili všechno v prvních závodech. Proto nečekáváme významné novinky v příštím závodě v Melbourne, ale jakmile něco budeme moci nasadit, tak to v každém případě učiníme."

Mercedes letos ztrácí v oblasti šasi i motoru | foto: Pirelli

Mercedes nečeká, že by v Austrálii byl Ferrari blízko

To jejich bývalý největší soupeř Mercedes, jenž letos obhajuje mistrovský titul, řeší nečekané potíže s konkurenceschopností svého balíku poté, co představil ultra-úzké bočnice. Auto W13 na rovinkách poskakuje a nedaří se ho vyladit, v nastavení jej krotí pouze za cenu velkých kompromisů ve výkonnosti.

Sezónu ještě neodpískal a čeká se, kdy konečně zrychlí. V Austrálii to však na velký pokrok ještě nevypadá: "Myslím si, že to bude velmi podobné, abych byl upřímný. Nevidím žádný důvod, proč bychom měli učinit nějaké velké kroky vpřed," prozrazuje zklamaný George Russell.

"Určitě jsme momentálně třetím nejrychlejším týmem, a spíše blíž k tomu čtvrtému než ke druhému. V nadcházejících závodech na tom s výkonností bude víceméně podobné," uvádí pilot Mercedesu, který se po přechodu na nové E10 palivo trápí i s pohonnou jednotkou, byť v této oblasti má ztrátu menší než v aerodynamice – inženýři hovoří o 1 až 2 desetinách sekundy na kolo.