Kvalifikaci vyhrál Pérez před oběma vozy Ferrari, Schumacher tvrdě havaroval

Q1

Prvními, kteří se vydali odjet svá rychlá kola u příležitosti kvalifikace v Saudské Arábii, byli jezdci Haasu, přičemž se Kevin Magnussen umístil ihned na první pozici. O jednu desetinu vteřiny jej následoval Mick Schumacher. Stříbrné šípy svá rychlá kola odjely na střední směsi. Russellovi jeho kolo stačilo zatím na 5. pozici se ztrátou 3 desetin na Magnussena, ale Lewise Hamiltona tato směs zradila a ze začátku okruhu měl problémy s pneumatikami. To už ale byli na trati i jezdci stáje Ferrari, kterým se velice dařilo, ale svá rychlá kola nedokončili z důvodu, že na trati v Džiddě byly vyvěšeny červené vlajky kvůli kolizi Nicholase Latifiho s bariérou. Kanadskému jezdci se utrhla zadní část vozu a rázem se stal jen spolujezdcem.

🚩 RED FLAG 🚩



Nicholas Latifi slides into the barrier at Turn 13



Driver is OK #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Dky14NVYWX — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Kvalifikace byla restartována a na trati se opět rozezvučely motory monopostů F1. Jenže ihned po restartu byl kvůli technické závadě povolán Juki Cunoda zpět do boxů. Rázem se na čele objevil Max Verstappen, kterého po dojetí přeskočil Charles Leclerc, ale ani ten se na nejvyšší pozici dlouho neohřál, protože nejrychlejší okruh patřil Carlosi Sainzovi, který svému týmovému kolegovi nadělil skoro 2 desetiny a Holanďanovi dokonce necelou půl vteřinu. Verstappen to zkusil znovu a tandem Ferrari rozdělil se ztrátou 7 setin na Španěla. George Russell dokázal zajet velmi rychlé kolo, které mu stačilo na 4. pozici, ale Lewis Hamilton se na stejném voze velice trápil a nakonec mu jeho rychlé kolo nestačilo ani na postup do 2. části kvalifikace. Společně s ním se do další části nedostal Albon, Hülkenberg, Latifi a Cunoda.

Q2

Hned po začátku druhé části se začaly sektory fialovět u jména Charlese Leclerca, jehož kolo dosahovalo hodnoty 1:28,883. Monačana následoval Sergio Pérez o 41 tisícin a Max Verstappen o 62 tisícin vteřiny. Russell zajel své kolo opět na žlutě označené směsi, která mu přinesla 7. pozici, ale na další pokusy již obul opět směs nejměkčí. Před Britem se o necelou desetinu umístil Valtteri Bottas a o další desetinu Fernando Alonso. Schylovalo se k finálním pokusům druhé části a na nejrychlejším městském okruhu v Džiddě byly vyvěšeny opět červené vlajky. Tentokrát kvůli obrovské havárii Micka Schumachera.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Na trati se i po 45 minutách nepřetržitě pracovalo a od vedení týmu Haas přišla zpráva, že to s Mickem Schumacherem vypadá dobře, ale že bude letecky přepraven do nemocnice za účelem dalších vyšetření.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Po hodinové pauze se na konci boxové uličky rozsvítila zelená světla a kvalifikace pokračovala. Prvním byl opět Kevin Magnussen, ten své rychlé kolo ale vypustil. George Russell se pokusil o posunutí ze 7. pozice na nejměkčí směsi, ale svůj čas nevylepšil, ba naopak jej na 8. místo posunul právě Magnussen. Svůj čas chtěl vylepšit i Lando Norris, ale jeho kolo stačilo jen na 11. pozici, tudíž společně s Ricciardem, Zhouem, Schumacherem a Strollem neokusil závěrečnou třetí část kvalifikace.

Q3

Jezdci stáje Ferrari neotáleli a ihned po začátku třetí části kvalifikace se umístili na prvních dvou místech. Kolo se více povedlo Sainzovi, který na Leclerca najel 44 tisícin. Sergio Pérez byl o 152 tisícin na 3. pozici. Max Verstappen se rozhodl obkroužit ještě jedno zahřívací kolo, ale následující rychlé se mu vůbec nepovedlo a ztratil přes 8 desetin, stěžoval si hlavně na přilnavost. Stejnou strategií se dal i George Russell, který svým 5. časem rozdělil duo jezdců Alpine. Čas ubýval a sektory se fialověly opět u Leclerca, který dokázal přeskočit Sainze a ten už na tento čas nedokázal odpovědět. Zatrnulo určitě Oconovi, který se dostal do problémů ve stejných místech jako Schumacher, ale svůj vůz nakonec ukočíroval. Kdo se ale může radovat z vítězství v dnešní kvalifikaci je Sergio Pérez, který vybojoval svoji první pole position v kariéře.

SERGIO PEREZ IS ON POLE FOR THE VERY FIRST TIME!!!!



What a sensational lap by the @redbullracing driver 💪



Well done @SChecoPerez! 🥳#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/kcQ51ErSJs — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,200 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,225 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:28,402 4. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:28,461 5. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:29,068 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,104 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:29,147 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:29,183 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:29,254 10. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:29,588 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,651 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:29,773 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:29,819 14. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:29,920 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:31,009 16. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,343 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:30,492 18. 27 Nico HÜLKENBERG deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:30,543 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:31,817 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri

