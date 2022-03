Grand Prix Bahrajnu: Úvod pro Ferrari, Red Bull vyhořel technicky

Po pro někoho překvapivé kvalifikaci padaly otázky, zda se Ferrari v závodním režimu dokáže postavit Red Bullu, naopak minimální šance na úspěch se dávaly Mercedesu. Startovní pole se k úvodnímu klání na trati Sakhir seřadilo s jedinou výjimkou na nejměkčí směsi (v ranku Pirelli C1), pouze McLaren s ohledem na bídný výkon v kvalifikaci zvolil středně tvrdou směs. Predikce zastávek se však klonily ke dvěma, dokonce i třem pit-stopům.

Start se obešel bez zásadních problémů, několik náznaků dramatických situací rychle odeznělo, takže nakonec byl největším překvapením pád Bottase na 14. příčku, pokles Péreze mimo TOP 5 a poté lehká kolize Ocona se Schumacherem, která neušla bdělým komisařům. Startovní pole se seřadilo následovně: Leclerc, Verstappen, Sainz jr., Hamilton, Magnussen, Pérez, Russell, Gasly, Alonso a Ocon. Pérez záhy začal dobývat zpět ztracená místa, Leclerc pomalu ujížděl Verstappenovi, Ocon se dočkal penalizace 5 vteřin za způsobení kolize se Schumacherem.

Výměny začal už ve 12. kole Hamilton, zvolil tvrdou směs a po dvou kolech už toto rozhodnutí kritizoval. Verstappen zamířil k mechanikům v 15. kole stejně jako Sainz jr., Leclerc na to reagoval o kolo později - oba soupeři zůstali na nejměkčí směsi - přičemž jeho více než třívteřinový náskok se rozplynul jak máslo na pánvi. Holanďan v nájezdu do první zatáčky 17. kola posunul svůj Red Bull před Ferrari, ale Charles na rovince mezi zatáčkami 3 a 4 kontroval a vzal si vedení zpět. 18. kolo vypadalo jak přes kopírák - opět útok Maxe a Charlesova odpověď. Do třetice už to obhájce titulu přehnal, útok z větší dálky skončil probržděním a spálenou ploškou na pravé přední pneumatice - od té doby měl Monačan klid a mohl pomalu přidávat setinky ke svému náskoku.

Podruhé Verstappen vyměnil pneumatiky za středně tvrdé ve 31. kole a Leclerc opět reagoval v následujícím kole - tentokrát se Max do jeho závětří sice dostal, ale nikoli tak těsně, aby vedoucího pilota ohrozil. Do třetice to zkusili u Red Bullu ve 44. kole, kdy vrátili Maxovi červené pneumatiky, ale o dvě kola později odstavil v oblasti zatáčky 3 svůj vůz Gasly a Leclerc v režimu avizovaného safety caru mohl v klidu vyměnit pneumatiky vlastně zadarmo (47. kolo).

LAP 46/57



Gasly's race ends - flames coming out of the rear, expertly dealt with by a race marshal



⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/uHHArGF5Ht — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Během SC si Verstappen stěžoval na problémy s řízením a navíc se mu vůbec nepovedl restart - měl co dělat, aby uhájil pozici před Sainzem jr. Kalich hořkosti dopil tři kola před koncem - Španělovo Ferrari se před něj přehnalo na rovince za zatáčkou 10 a o pár set metrů později vůz mistra světa zpomalil a pouštěl před sebe jedno auto za druhým. Holanďan si stěžoval na absenci rekuperované energie, dojel do boxů a závod musel vzdát. Ferrari tak poprvé od Singapuru 2019 nejen opět slavilo vítězství v závodě, ale navíc si nadělilo velmi ceněné double s bonusem za nejrychlejší kolo v podání Leclerca.

Černý den Red Bullu ještě neskončil. Po odstoupení Verstappena si začal stěžovat na pokles výkonu i Pérez. Za zády měl dotírajícího Hamiltona, ale zdálo se, že "Checo" bronzovou příčku uhájí, protože i přes použití DRS se Britův Mercedes na cílové rovince dopředu nedostal. Jenže v první zatáčce došlo k zablokování Mexičanových zadních kol a jeho vůz se postavil napříč trati.

LAP 57/57



More drama! Perez spins at Turn 1



Hamilton passes him and moves up to P3 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rEKv3ezRc0 — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

Velký příběh napsal Kevin Magnussen. Už jeho postavení na startu bylo překvapením a Kevin na startu dokonce útočil na pátou příčku Hamiltona. Pak ale dvakrát nezvládl zatáčku 1, což ho stálo pozici ve prospěch Péreze (3. kolo) a Russella (4. kolo). Nicméně Dán bez potíží obhajoval postavení v první desítce a sedmé místo, na němž kromě výměn absolvoval značnou část závodu, mu na konci hodně zesládlo díky problémům Red Bullu. Škoda několika slabších momentů Micka Schumachera, Haas mohl slavit nečekaný výsledek. I tak přivezl Kevin v jediném závodě víc bodů, než americká značka získala za dvě poslední sezóny.

Bottas se po počátečním propadu prokousával usilovně vpřed a nakonec se mu vhodnou volbou strategie povedlo dostat hned za Magnussena. Jeho kolega, nováček Guanyu Zhou, předvedl několik velmi dobrých soubojů bez bázně a hany, přitom jeho jízda byla prostá jakýchkoli zaváhání. I proto mohl oslavit nejen premiérové projetí čínského závodníka pod šachovnicovou vlajkou, ale navíc na bodované pozici.

O konec startovního pole se přetahovaly v nelichotivých soubojích McLaren, Williams a Aston Martin. Piloti těchto tří stájí si několikrát vyměnili pozice, ale do dění v TOP 10 neměli šanci zasáhnout. Po odstoupení Gaslyho, jemuž vzplanula AlphaTauri nedaleko od místa, kde v roce 2020 shořel Grosjeanův Haas, obhájil čest značky Cunoda, jenž ovšem finální souboj s Bottasem prohrál. U Alpine se bojovalo o každý bod a vyvrcholením byl interní duel Alondsa s Oconem ve 38. kole, kdy si Esteban na veterána v zatáčce 1 důrazně vyšlápl.

Sezóna začala velmi atraktivně a jen málokdo asi čekal, že Ferrari kompletně "vykrade dům", ale jeho výkon byl opravdu vynikající a triumf zasloužený. Už za týden si budeme moci v Djeddahu zodpovědět vtíravou otázku, zda nešlo jen o "první vyhrání, co z kapsy vyhání."

GP Bahrajnu (Bahrain International Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 26 vítez 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 18 + 5,598 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 9,675 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 11,211 5. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 10 + 14,754 6. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 8 + 16,119 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 6 + 19,423 8. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 4 + 20,386 9. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 2 + 22,390 10. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1 + 23,064 11. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 32,574 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 45,873 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 53,932 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 54,975 15. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 56,335 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1:01,795 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu Aston Martin Aramco Cognizant + 1:03,829 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing nedokoncil 19. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing nedokoncil DNF 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ