Odpoledne v Bahrajnu nejrychlejší Verstappen těsně před Leclercem

Druhý bahrajnský trénink psal svůj příběh už za tmy. Do čela se brzy dostali piloti Ferrari. Mírně rychlejším byl Leclerc. Jezdci Scuderie měli během svých úvodních kol nazuty střední pneumatiky. Velmi brzy si měřený čas připsal také Bottas, který v prvním tréninku pauzíroval kvůli technickým problémům na jeho Alfě. V tom druhém již bylo vše v pořádku.

Max Verstappen rozdělil svým prvním pokusem jezdce Ferrari. Holanďan se se ztrátou půl sekundy zařadil na druhé místo. Naproti tomu Lewis Hamilton lamentoval do týmového rádia nad přílišným poskakováním svého vozu. Tempo Stříbrných šípů celkově nevypadalo ideálně. Mistrovský tým přivezl k prvnímu závodu sezony novou podlahu, před druhým tréninkem však byla na stříbrné vozy namontována její starší verze.

