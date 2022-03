Leclerc mi připomíná Alonsa, říká Rivola. Na čem musí zapracovat?

Leclerc je podle hlasů z Maranella největší jezdeckou investicí Ferrari všech dob. V Itálii si Monačana vypiplali, aby se z něj stal šampion a aby napodobil velikány, kterými byli Michael Schumacher nebo Niki Lauda. Sám šéf týmu Mattia Binotto prohlašuje, že Leclerc se v budoucnu stane šampionem v rudém overalu.

Rivola odešel z Ferrari v roce 2019, což byla ároveň sezona, kdy do týmu přišel Leclerc. A nutno říct, že mladý dravec proti svému tehdejšímu zkušenému kolegovi Sebastianu Vettelovi uspěl. Byl to zároveň začátek Vettelova konce v rudém. Ale to už je jiný příběh...

Alonso, Fernando | foto: Scuderia Ferrari

„Hned jsem poznal, že z Leclerca roste šampion. V řadě ohledů mi připomíná Alonsa. Vždycky chce vyhrát. Opravdu nesnáší porážky. Museli jsme hodně pracovat na jeho mentální odolnosti, aby tohle zvládal. Musel se naučit, že když udělá chybu v jedné zatáčce, že na ni nemůže v dalších čtrnácti zatáčkách myslet," popisuje Rivola.

„Myslím, že se v tomhle za ty roky hodně zlepšil. Taky ho zocelily tragédie, které jej potkaly. Ať už je to ta ohledně Julese Bianchiho nebo jeho otce. Jsou ale věci, na kterých musí ještě pracovat. Jednou z nich je čtení závodu," pokračuje Massimo Rivola.

Právě čtení závodu je podle Rivoly nejsilnější zbraní již zmíněného Fernanda Alonsa. Rivola si dokonce myslí, že nikdo ze současných jezdců není v této dovednosti lepší. „Fernando je jako počítač. Vidí a chápe věci v delších souvislostech. Byli jsme na boxové zídce, měli počítače, ale on z nás často udělal idioty. Tohle neumí zdaleka všichni. Jeho schopnost čtení závodu je výjimečná."