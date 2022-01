Mercedes oznámil datum představení nového vozu. A co ostatní?

A bude to stroj, který má nač navazovat. Vždyť Stříbrné šípy dominují hybridní turboéře, jež byla zavedená v roce 2014. Od té doby ovládl Mercedes všechny konstruktérské šampionáty a v tom jezdeckém byl poražen jen jednou - loni zásluhou Maxe Verstappena.

Do týmu přichází nový a ambiciózní pilot George Russell. Naproti tomu budoucnost Lewise Hamiltona je stále nejasná. Sedminásobný šampion opustil po kontroverzním finále sezony 2021 sociální sítě, což vyvolalo mohutné dohady o možném konci jeho kariéry.

