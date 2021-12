"Formule 1 vděčí za svůj úspěch mužům, jako byl Williams," ohlíží se Ecclestone + VIDEO

Frank byl připoután na invalidní vozík od své automobilové nehody v roce 1986 a jak jsme vás již informovali, včera ve věku 79 let zemřel. Vybudoval druhý nejúspěšnější tým ve Formuli 1 a nedávno jej prodal americké společnosti Dorilton Capital.

Williams vycházel z éry, v níž vítězné týmy řídili jejich zakladatelé, jako například Enzo Ferrari, Ken Tyrrell či Colin Chapman (Lotus) - ti už jsou dávno všichni po smrti. Jak na ně vzpomíná Bernie Ecclestone?

"Pochybuji, že by bez těchto lidí Formule 1 stále fungovala. Ferrari by s tím zřejmě sekl a bylo by. Kolem už není moc těch veteránů, kteří byli u týmů, když začínaly. Tehdy jste si mohli koupit motor a převodovku. Nemuseli jste mít miliardy a tisíc lidí, kteří by pro vás pracovali," vzpomíná Ecclestone, jenž na počátku 70. let minulého století převzal stáj Brabham.

Frank Williams (vpravo) s Ayrtonem Sennou během jejich úspěšné éry | foto: Williams F1 Team

"Frank byl trochu zvláštní osobou. A to se projevovalo tím, jak k věcem přistupoval. Pokud jde o něj, nikdy to s ním nebylo špatné, nikdy si na nic nestěžoval. Vyrovnával se s věcmi tím nejlepším způsobem, jakým mohl. A proto byl tak úspěšný. Byl skrz naskrz závodníkem," popisuje 91letý Brit svého bývalého přítele i soupeře na závodních okruzích.

"Vždy byl napřed. Věděl o kašmírových svetrech v době, kdy jsem já o nich ještě vůbec neslyšel. To byl Frank. Řekl mi: 'Půjč mi 2000 liber.' A já jsem s tím souhlasil. A on řekl: 'Vrátím ti je za 10 dnů.' Byla to jistota - Frank se za 10 dní vrátil s 2000 librami."

"Hovořili jsme spolu o čemkoliv, a pak, těsně před tím, než odešel, řekl: 'Nepůjčil bys mi 2500 liber? Myslíš, že bys mi mohl půjčit 2500? Vrátím ti je za 10 dnů.' A takto jsme s Frankem pracovali. Věřil jsem mu celým svým životem," říká Ecclestone.

Frank Williams zemřel 28. listopadu 2021 ve věku 79 let | foto: Williams F1 Team

Poté vzpomíná na nepříjemné chvíle, kdy sedělo po Williamsově nehodě s lékařem Sidem Waktinsenem v nemocnici v Londýně po jeho převozu z Francie.

"Zeptal jsem se: 'Jak dlouho to bude trvat?' A on [Watkins] odpověděl: 'Myslím, že tady bude 6 měsíců hledět do stropu.' Řekl jsem: 'Přežije to všechno.' A on na to: 'To si nemyslím.' A Sid se v tomto oboru opravdu vyznal. Frank jako obvykle všechny vyvedl z omylu. Takoví lidé jako Frank už neexistují," dodává smutně Ecclestone.



Fotogalerie