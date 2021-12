Alonso je stejně dobrý jako Schumacher a Senna tvrdí Ocon. Co ho dělá výjimečným?

Modrý vůz má zkrátka i přes výše zmíněné úspěchy k ideálu daleko. Na některých okruzích sice dokáže být Alpine silné, avšak větší vyrovnanost jeho výkonům chybí. To je důvod, proč tým z Enstone nedokáže stabilně bojovat proti Ferrari a McLarenu. Přesto však jsou věci, se kterými může být ambiciózní stáj spokojena.

Tou nejvýraznější je rozhodně výkonnost pilotů. Fernando Alonso a Esteban Ocon patří mezi nejvyrovnanější dvojice na roštu. Stále ještě mladý Francouz má závody, kdy dokáže být doslova fantastický, zatímco ostřílený Španěl ukazuje, že do starého železa ještě v žádném případě nepatří. Alonso zažil svou letošní nejvýraznější chvíli slávy v Kataru, kde dojel třetí, Ocon dokázal vyhrát GP Maďarska.

„Je neuvěřitelné, jak Fernando pracuje. Když vidíte jeho motivaci, je to ohromující. Vždycky jsem vůči němu choval ohromný respekt a teď, když s ním jsem v jednom týmu, je to pro mě velká škola. Fernando je zkušený, úspěšný. Mohl by sedět doma a užívat si, ale namísto toho je pořád hladový něčeho dosáhnout," říká Esteban Ocon.

Esteban Ocon v závodě na Monze | foto: Alpine F1 Team

Francouz je toho názoru, že Alonso patří do skupinky nejlepších jezdců Formule 1 všech dob. Srovnává ho se Sennou či Schumacherem. „Fernando se řadí k těm nejlepším jezdcům všech dob. Je stejně dobrý jako Senna nebo Schumacher. Jeho způsob přemýšlení je odlišný od toho, jak uvažují ostatní závodníci. To ho dělá výjimečným."

A jaký má Esteban Ocon pocit z letošního působení Alpine? „Jdeme správným směrem. Od začátku roku jsme udělali obrovský pokrok, tým se zlepšuje každým závodem. Jsme pod tlakem vedení automobilky, všichni chceme být co nejvýš, všichni chceme vyhrávat," uzavírá.