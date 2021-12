FIA si posvítila na zadní křídla, Mercedes už nemá takový náskok na rovinkách, pochvaluje si Horner

Vyrovnaný souboj o konstruktérský titul je letos doprovázen zákulisními třenicemi i mimo trať. Red Bull nedávno zpochybnil legálnost zadního křídla Mercedesu, které se podle něj příliš prohýbá a jeho vůz díky tomu získává nefér výhodu na rovinkách.

Lewis Hamilton byl za nelegální křídlo penalizován v Brazílii, na vině ale tehdy byly dva uvolněné šroubky, kvůli kterým se DRS klapka otevírala o 0,2 mm více, než je přípustné. Podle Tota Wolffa se křídlo během kvalifikace samo pokazilo a protest soupeře jej velmi naštval: "Myslím, že jsem byl vždy hodně diplomatický v tom, jak jsem o věcech jednal. Ale diplomacie dnes skončila!"

Jeho protějšek u Red Bullu poukazoval na to, že o nadměrném průhybu svědčí značky na zadním křídle, dle šéfa Mercedesu však viděl "ducha." FIA si na kauzu posvítila a v Kataru důkladněji kontrolovala flexibilitu klapek zadního křídla, aby případně přišla s přísnějšími zátěžovými testy. Stříbrné šípy kontrolou prošly a pravidla se zatím nemění.

Zadní křídlo Mercedesu se ocitlo pod drobnohledem | foto: Mercedes AMG F1 Team

Horner si však pochvaluje změnu, ke které došlo: "V posledních závodech jsme [u Mercedesu] pozorovali abnormální rychlost na rovinkách. Fakt, že Toto [Wolff] poukazoval na to, že jsme získali na rovinkách, když se nic nezměnilo..."

"Je ale povzbuzující, že to bylo poprvé od závodu v Silverstone, co jsme se dokázali vyrovnat jejich rychlosti na rovinkách a exponenciálnímu nárůstu v posledních závodech," těší šéfa Red Bullu po poslední Velké ceně Kataru, v níž dojel Max Verstappen druhý za Lewisem Hamiltonem.

To, že se FIA začala více věnovat zadním křídlům, pode něj přispělo ke změně situace: "Mám radost z toho, že vidím, jak dobře na to dbají. Pevně věřím, že představené testy by měly narušit jakoukoliv schopnost obcházet pravidla."

Maximální rychlosti kvalifikace na GP Kataru 2021 - Hamilton jen o 3,4 km/h před Verstappenem s křídlem pro vysoký přítlak | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Podle Mercedesu se u nich samozřejmě nic nezměnilo. "Ukázali nějaká data nebo fotografie, které se týkají výkonnosti na rovinkách? Šlo o trať, která není tak citlivá na výkon a je podle mě zajímavé, že odvedli dobrou práci: jejich rychlost na rovinkách s velkým křídlem je stejná jako naše. Takže jo, mám radost z toho, že mají radost," popisuje Wolff.

V Kataru Hamilton jezdil se starším motorem č. 4, který již má pár set kilometrů za sebou. Výkonnou "brazilskou" verzi si nechává pro finální část letošní napínavé sezóny, v níž 2 závody před koncem ztrácí na Verstappena 8 bodů.

"Pojďme do Saúdské Arábie, možná zas uslyšíme nějaké komentáře. Já se už nemíním zabývat dalšími debatami, které vzniknou. Rozhodl jsem za sebe a za tým, že již nebudeme komentovat veškeré fámy, které kolem toho vzniknou," dodává rezolutně šéf Mercedesu.