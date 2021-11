"Bylo to nebezpečné, měli by vyrábět lepší pneumatiky!" Pirelli vyšetřuje defekty z Kataru

Během nedělního závodu postihly náhlé defekty Valtteriho Bottase (Mercedes), Nicholase Latifiho (Williams), Landa Norrise (McLaren) i Georgea Russella (Williams). Šlo přitom o premiéru Formule 1 v Kataru, takže týmy ani výrobce pneumatik neměli o okruhu žádná data.

Pouze Latifi kvůli tomu musel ihned odstoupit, jelikož se u něj problém objevil hned za výjezdem z boxů. Bottas se po výměně pneumatik do velké ceny vrátil, kvůli poškození vozu však nakonec do garáže zamířil předčasně.

Pirelli nic nechtělo nechat náhodě, proto přivezlo to nejtvrdší ze svého portfolia - směsi C1 až C3. Vědělo, že nejnamáhanější bude levá přední pneumatika, jenže po pátečních trénincích vypadalo vše v pořádku.

For the first time, Qatar hosts a Formula 1 Grand Prix. A long start-finish straight is complimented with a quick succession of 16 turns. Get all the details ahead of the #QatarGP 🇶🇦 #F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli https://t.co/QVpjFQPv9i pic.twitter.com/glMV8zjW9L — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 15, 2021

Piloti si stěžovali, že k defektům docházelo náhle, aniž by před tím měli nějaké náznaky či pociťovali vibrace: "Ani jsme toho neměli moc najetého, zhruba 20 kol - a pneumatika by měla zvládnout mnohem více než 20 kol. Na každé trati o ně trochu pečujete kvůli opotřebení, ale nečekáte, že by úplně selhaly. Bylo to pro mnoho lidí dnes celkem nebezpečné. Nemělo by se to stávat," upozorňuje Norris.

"Pokud by tam byla zeď nebo něco, tak by to bylo mnohem nebezpečnější. Měli by vyrábět lepší pneumatik. Pro nás piloty to je nebezpečné. Pokaždé dost riskujeme, a když s vozem F1 nemůžeme jezdit po okruhu, tak co naděláte? Nejel jsem moc dlouhý stint, měl bych být schopen kroužit po dráze," pokračuje pilot McLarenu.

LAP 54/57



Tyre woe for several drivers as Russell, Norris and Latifi all reports problems



A crazy finish to this one with three laps to go in Qatar 😲#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/JZTK13Ik7k — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Jenže Pirelli nemělo žádné známky toho, že by něco mělo být v pořádku, žádná varování: "Když jsme v pátek zkontrolovali simulace a porovnali je z údaji z telemetrie, nepřišli jsme na nic, co by nebylo v souladu s našimi očekáváními. Proto jsme potvrdili předpisy," vrací se Mario Isola k víkendovému podniku v Kataru.

"Existuje spousta věcí, které musíme zvážit. Určitě k nim patří vysoké opotřebení, protože všechny pneumatiky byly zcela sjeté, vliv obrubníků ve vysokých rychlostech, protože se téměř ve všech kolech jezdilo přes obrubníky," připomíná dále.

"To, že jsme se setkali se zářezy do pneumatik, mohlo být způsobeno něčím před či po ztrátě tlaku, těžko říct. Ztráta tlaku byla náhlá, ale ne okamžité, protože všichni jezdci krom Latifiho se byli schopni vrátit do garáže s prázdnou pneumatikou - žel Latifi by musel ujet celé kolo. Jde tedy o spoustu prvků. Posíláme pneumatiky letecky zpět do Milána. A jako obvykle zahajujeme vyšetřování, abychom pochopili, co se vlastně stalo."

Obavy o selhání pneumatik vedly Red Bull k tomu, že po defektu Bottase povolali Péreze k druhé zastávce v boxech | foto: Red Bull Content Pool

Sjeté pneumatiky jsou podle Isoly náchylnější k poškození při průjezdech přes obrubníky: "Samozřejmě, že když je pneumatika sjetá, tak je méně chráněna proti nárazům, dále ji ničíte."

Mohly být selhání způsobeny úlomky na dráze? "Viděli jsme, co se dělo s předními křídly. Několik aut si poškodilo další prvky, jako je podlaha, křídla, šasi. Nechceme nic vylučovat. Když ztratíte tlak, tak si kvůli odklonu kol poškodíte vnitřní hranu, jelikož tlačíte na vnitřní stranu, kterou u pneumatiky ničíte."

"Jakýkoliv drobný úlomek, jakýkoliv obrubník může způsobit drobný defekt. A pak při ztrátě vzduchu, když je pneumatika poškozená, není schopna ustát vysoké úrovně energie, kterou tyto vozy zatěžují pneumatiky. Musíme pochopit, proč došlo k únikům vzduchu, proto musíme vyšetřit to, co se stalo před tím," vysvětluje šéf Pirelli.